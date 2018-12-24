Şehit Asteğmen Kubilay, mezun olduğu okulda anıldı

Şehit Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay, ölümünün 88. yıldönümünde mezun olduğu Bursa Muallim Mektebi (Çelebi Mehmet Anadolu Lisesi) önünde anıldı. Törende konuşan, Eğitim-İş Bursa Şubesi Başkanı Özkan Rona, “Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay’ı, yine aynı kalkışmada şehit edilen Bekçi Hasan ve Bekçi Şevki’yi, şehit edilişlerinin 88. Yılında saygıyla ve minnetle anıyoruz" dedi.

Rona, açıklamasına şöyle devam etti; “Kubilay, o zamanki adı Bursa Muallim Mektebi olan bu okuldan mezun olmuş bir öğretmendir ve bu nedenle de okul içinde bir de Kubilay büstü bulunmaktadır. Ancak her yıl düzenli olarak 23 Aralık tarihinde okulda yapılan Kubilay Anma Programı, en son 2014 yılında yapılabilmiş, bu tarihten sonra yapılmak istenen anma programları 2014'de göreve getirilen okul müdürü Aydın Kılıç ve ilimiz eğitim yöneticileri tarafından engellenmektedir. Geçtiğimiz yıl bu anma etkinliğini engellemek için hafta sonu yapılan kurslar iptal edilerek okul kapatılmıştı, bu yıl da 23 Aralık pazar gününe denk geldiği için ‘okulu açacak personel yok' yalanının arkasına sığındılar.”

“GELENEKSEL KUBİLAY ANMASINI MÜDÜR ORTADAN KALDIRDI”

Okul müdürünün geleneksel hale gelmiş Kubilay anmasını kaldırdığını savunan Rona, “Bu okulda 23 Aralık 2014'de son kez düzenlenen anma programında bir konuşma yapan okul müdürü Aydın Kılıç konuşmasında Menemen Ayaklanması'nın gerici bir kalkışma olmadığını da söyleyecek kadar ileri gitmiştir. İşte son 4 yıldır okulda anma programı yapılmasını engellemelerinin altında yatan asıl neden de budur: Gelecek nesillerin Kubilay'ın mücadelesini anlamalarından korkmaktadırlar” şeklinde konuştu.