Şehit cenazesinde mahşeri kalabalık

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin bölgesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Imış'ın cenazesi memleketi Afyonkarahisar'da defnedildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Afrin’de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan 2 askerden Piyade Uzman Çavuş İbrahim Imış’ın (29) naaşı askeri uçakla Afyonkarahisar’a getirildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu askerlerin omzunda uçaktan indirildi. Şehidin cenazesini babası Ali, annesi Şifa ve eşi Yasemin Imış havalimanında karşıladı. Daha sonra şehidin ailesi Şuhut Belediye Başkanı Ak Partili Recep Bozkurt'un makam aracıyla havalimanından eve geldi. Şehidin babası taziyeleri kabul ederken, annesi ve eşi fenalık geçirdi. Annesine sağlık ekipleri müdahale etti. Çocuklarına sarılıp gözyaşı döken şehidin eşi Yasemin Imış’ı yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Şehidin bugün öğle vakti düzenlenecek törenin ardından memleketi Şuhut’ta toprağa verileceği belirtildi.

AFRİN’E GİDİNCE AİLESİNİ ŞUHUT’A GÖNDERDİ

Şehit Piyade Uzman Çavuş İbrahim Imış’ın yaklaşık 6 yıldır TSK bünyesinde görev yaptığı öğrenildi. Mardin İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli şehidin Zeytin Dalı Harekatı’na katılmasının ardından eşi Yasemin, çocukları 6 yaşındaki Kayra ile 4 aylık Zümra’yı Şuhut’ta belediyede işçi olarak çalışan babası Ali Imış ile annesi Şifa Imış’ın yanına gönderdiği belirtildi. Ailenin 3 çocuğundan büyüğü olan şehit İbrahim Imış’ın kardeşi Aykut’un Kocaeli’de vatani görevini yaptığı, küçük kardeşi 12 yaşındaki Arda’nın ise eğitimine devam ettiği kaydedildi.

‘O YOKSA SEN VARSIN’

Şehit Piyade Uzman Çavuş İbrahim Imış’ın Kocaeli’nin Gebze İlçe Jandarma Komutanlığı’nda vatani görevini yapan kardeşi Aykut Imış da (21) Şuhut’a geldi. İlçe protokolü tarafından anne ve babasının yaşadığı eve getirilen Aykut Imış, babası Ali Imış’a sarılıp gözyaşı döktü. Baba Imış, oğluna “O yoksa sen varsın” diyerek ağladı.

‘BU ACI BANA ÇOK GELDİ’

Aykut Imış daha sonra sandalye haline getirilen sedyeye oturtulan annesi Şifa Imış’ın yanına geldi. Sürekli oğlu İbrahim’in adını sayıklayan ve “Allah’ım benim canımı da al. Bu acı bana çok geldi” diye gözyaşı döken anne Şifa Imış, oğlu Aykut Imış’a sarılıp, “Allah seni bize bağışladı. Tek tesellimiz sen ve kardeşinsin. Allah seni bizlere bağışlasın” diye ağladı. Şehit ağabeyinin eşi Yasemin Imış’ın da yanına giden Aykut Imış, ona da sarılıp gözyaşı döktü.

‘DAHA ÖNÜMÜZDE UZUN YILLAR VARDI’

Şehit İbrahim Imış’ın cenazesi ambulansla anne ve babasının yaşadığı evin önüne getirildi. Ambulansın görülmesiyle çevrede toplanan kalabalık “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” sloganları attı. Şehidin tabutunun helallik alınması için askerler tarafından evin önüne indirilmesi sırasında ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Anne Şifa Imış, “Oğlum sana doyamadım” derken, eşi Yasemin Imış da “Nereye gittin, daha önümüzde uzun yıllar vardı. Beni çocuklarımla tek başıma bıraktın” diye ağladı. Şehidin annesi ve eşi fenalık geçirdi. Eşinin tabutuna sarılan Yasemin Imış’ı yakınları ve diğer kadınlar güçlükle ayırdı. Namaz öncesi babaanne Hacer Imış da ağıtlar yaktı.

‘VATANA CANIMIZ FEDA’

Şehidin cenazesi daha sonra aynı ambulansa konularak tören için Ulucami’ye götürüldü. Törene, kendisi de Şuhutlu olan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz ve diğer protokol üyeleriyle yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Cenaze namazı öncesi Bakan Eroğlu, anne ve babaya başsağlığı dilerken, şehidin kardeşleriyle ilgilendi. Baba Ali Imış, Bakan Eroğlu’na, “Vatana canımız feda” dedi.

Tören öncesinde şehidin öz geçmişi okundu. İl Müftüsü Şükrü Kabukçu öğle namazının ardından cenaze namazını kıldırdı. Helallik alınmasından sonra askerlerin omuzlarına aldığı şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunu, ardından vatandaşlar alarak ilçe mezarlığındaki aile kabristanına kadar taşıdı. Şehit Piyade Uzman Çavuş İbrahim Imış’ın cenazesi burada toprağa verildi.

DHA