Şehit dedelerinin mezarını 96 yıl sonra buldular

Kütahya'nın Emet ilçesinde Kurtuluş Savaşı'nda şehit olan dedelerinin mezarlarını 96 yıl sonra bulan 2 kız kardeş gözyaşlarını tutamadı. 1922 yılında Emet Cevizdere'de şehit düşen dedelerinin mezarını arayan iki kardeş, Cevizdere Ecdat Derneği Başkanı Ali Duyan'ın araştırmaları sonucu dedelerinin mezarını bulup ilk defa ziyaret etti.

Dernek Başkanı Ali Duyan, yaptığı açıklamada, ”Köylüler şehidimizin yerini biliyorlardı. Onlardan aldığımız bilgiler çerçevesinde mezara baktığımızda cenazeye ulaştık. Hemen kapatıp etrafını betonla çevirip şehidimize mezar yaptık. Aileye bilgi verdik ve bugün gelip dedelerinin mezarını gördüler. İstanbul’da yaşayan aile için büyük bir sürpriz oldu” dedi.

Cevizdere’de şehit olan Emetli Poyarazların Hüseyin’in torunları Ayşe Leyla Canpolat ve Ayşe Aktuğ ise şunları söyledi:

“Ali Duyan’a çok teşekkür ediyoruz. Yıllardır biz dedemizin şehit olduğunu biliyoruz ama cesedin ne olduğunu bilmiyoruz. Bulunmadı diye biliyoruz. Bir hafta sonra gelmişler aramışlar burada cesedi bulamamışlar. Anneannem benim 1960 yılında öldü. Ölünceye kadar eşini bekledi. Cesedi bulunmadığı için sağ zannetti, esir düştü yıllar sonra gelebilir mi acaba diye bekledi. Ama gelemeyince 60 yılında öldü. Benim annem babasının mezarını bilmiyordu. Diğer ablaları babalarının mezarının nerede olduğunu bilmiyorlardı. Biz torunlar bugün 96 yıl sonra mezarının yerini öğrendik. Bir mezarı olduğunu öğrendik.”

İHA