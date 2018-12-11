Şehit Emniyet Müdürü’nün son görüntüleri! | Son dakika haberleri

Rize'nin Derepazarı ilçesinde görevli trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu tarafından makam odasında uğradığı silahlı saldıra şehit olan İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin en son İyidere ilçesinde düzenlenen hamsi festivaline katıldığı, buradaki etkinliğin ardından da personel görüş günü nedeniyle emniyete geldiği öğrenildi.

Saldırıdan saatler önce katıldığı festivalde hamsi yiyerek ilçe sakinleriyle selamlaşan Şehit Emniyet Müdürü Verdi’nin neşeli hali dikkat çekmişti. İLGİLİ HABER Son dakika... Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi şehit düştü

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