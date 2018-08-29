Şehit Ömer Halisdemir reklam için kullanılamaz

Şanlıufra'da bulunan Prestij Eğitim Kurumlarının reklam panoları için "Herkes mezun olabilir ama sen kahraman ol" sloganlı afişlerinde 15 Temmuz'da şehit olan Ömer Halisdemir'i kullanması sosyal medyada büyük tepki topladı.

Şanlıurfa’da bulunan Prestij Eğitim Kurum’unun reklam panoları için hazırlattığı afişlerde 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminde, darbeci askerler tarafından vurularak şehit edilen Ömer Halisdemir'in fotoğrafını kullanması büyük tepki çekti.

Gelen tepkiler üzerine eğitim kurumu afişi sosyal medya hesaplarından ve reklam panolarından kaldırttı.

Söz konusu afişlerde dünyanın önde gelen bilim insanları, şairleri ve liderleri de bulunuyor.

Bu isimler arasında Ömer Halisdemir'in yanı sıra; “Herkes mezun olabilir sen lider ol” Mustafa Kemal Atatürk, “Herkes mezun olabilir sen şampiyon ol” Muhammed Ali ve ”Herkes mezun olabilir. Sen farklı ol” sloganlarıyla da Bill Gates gibi isimler yer alıyor.

Konuyla ilgili Sozcu.com.tr’ye açıklama yapan Prestij Eğitim Kurumu Müdürü Mustafa Bermeç şöyle konuştu: ”Biz yeni eğitim-öğretim yılı için reklam birimimizden afiş tasarım talebinde bulunmuştuk. Afişleri gördüğümüzde, şehit Ömer Halisdemir’in olduğu afişi güncel bir olay olduğu için istemedik. Buna rağmen iki reklam panosunda yayınlandığını gördük ve hemen kaldırılmasını talep ettik. Şu anda hiçbir reklam panosunda kendisine ait afiş bulunmuyor.”