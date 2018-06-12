Şehit özel harekatçı, son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde PKK’lı teröristlerce kalekola düzenlenen roketli saldırı sonucunda ağır yaralı olarak kaldırıldığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde (GATA) verdiği 1 haftalık yaşam mücadelesini kaybederek şehit olan özel harekat polisi Sinan Türkoğlu memleketi Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde gözyaşları ve dualarla defnedildi.

PKK'lı teröristlerin 4 Haziran günü sabah saat 05.00 sıralarında Hakkari'nin Şemdinli ilçesinin Altınsu bölgesinde bulunan kalekola roketatarla düzenlediği saldırıda boynuna isabet eden şarapnel parçası ile ağır yaralanan Elbistanlı özel harekat polisi Sinan Türkoğlu, Şemdinli Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından havayolu ile Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne (GATA) sevk edilmişti. 7 gündür burada yoğun bakımda tedavi gören 4 yıllık polis memuru Türkoğlu, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak önceki gün şehit olmuştu.

Elbistan ilçesine bağlı Şehit özel hareket polisi Sinan Türkoğlu'nun ay yıldızlı bayrağa sarılı naaşı, Ankara'dan uçakla Kahramanmaraş'a gönderildi. Uçaktan meslektaşlarının omuzlarında indirilen cenaze, cenaze aracına konularak defin işleminin yapılacağı Elbistan'a götürüldü. Şehit Türkoğlu'nun cenazesini taşıyan araç, ilçe girişinde çok sayıda hemşerisi tarafından karşılandı. Konvoyla Elbistan Devlet Hastanesi'ne ulaşan cenaze, şehidin silah arkadaşları tarafından alınarak morga konuldu. Tedavi sürecinde ve cenazenin Elbistan'a getirilişi sırasında oğlunu asla yalnız bırakmayan acılı baba Abdurrahman Çirkin ise, Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun tarafından teselli edildi.

Hakkari Özel Harekat Şube Müdürlüğü emrindeyken geçici görevle Şemdinli'ye görevlendirilen şehit özel harekatçı Sinan Türkoğlu'nun Türk bayrağına sarılı naaşı, öğle saatlerinde Elbistan Devlet Hastanesi morgundan alınarak ilçeye bağlı Karaelbistan Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü. Cenaze, burada son kez helallik alınmasının ardından mahalle mezarlığına götürüldü. Burada düzenlenen cenaze törenine Vali Vahdettin Özkan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan, MHP MDK Üyesi Sermet Yıldız, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç ve İlker Çitil, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan, emniyet personelleri ile şehidin Hakkari'de birlikte görev yaptığı silah arkadaşları ve binlerce vatandaş katıldı. Törenin yapılacağı alana getirilen cenaze, silah arkadaşları tarafından omuzlara alınarak, tekbirler ve dualar eşliğinde musalla taşına kondu. Burada şehidin özgeçmişi okundu. Şehit özel harekat polisi Sinan Türkoğlu'nun ay yıldızlı bayrağa naaşı, binlerce kişinin saf tuttuğu cenaze namazının ardından, dualar ve tekbirlerle mahalle mezarlığına götürülerek defnedildi.

18.08.2018'de düğünü olacaktı

7 ay önce Tuğba Sözer'le resmi nikah kıyan şehit özel harekat polisi Sinan Türkoğlu'nun 18.08.2018 tarihine düğün töreni yapacağı öğrenildi. Şehit Türkoğlu'nun Çirkin olan soy ismini, 2 sene önce değiştirdiği bildirildi.