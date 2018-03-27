Şehzade Orhan kimdir? Orhan Çelebi kaç yaşında ve nasıl öldü? İşte tüm merak edilenler…

Bizans'ın Osmanlı Tahtına aday gösterip esi tuttuğu Orhan Çelebi, Mehmet Bir Cihan Fatihi dizisinin başlaması ile merak konusu oldu. Murad Han'ın ölmesi ile iç karışıklığa sebep olma ihtimali bulunan Şehzade Orhan kimdir? Şehzade Orhan diğer adı ile Orhan Çelebi hakkında tüm merak edilenler haberimizde.

Kanal D ekranlarında başlayan Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisini başlaması ile bir çok karakter merak konudu oldu. Bunlardan bir tanesi de Şehzade Orhan ya da diğer ismi ile Orhan Çelebi… Orhan Çelebi kimdir, ne zaman öldü, nasıl öldü gibi soruların dizinin takipçilerinin aklına takıldı. İşte Şehzade Orhan hakkında merak edilenler…

ŞEHZADE ORHAN KİMDİR?

Orhan Çelebi ya da Şehzade Orhan 1412'de doğmuş ve 29 Mayıs 1453, İstanbul'da ölmüştür. Beşinci Osmanlı padişahı I. Mehmet'in (Çelebi Mehmet) ağabeyi olan ve kız kardeşi Sultan Fatma Hanım ile birlikte Bizans'a rehin olarak yollanan Şehzade Kasım Çelebi'nin oğlu. Ali Şah, Cihan Şah, Vali Han ve Buğa Han isimlerinde Dört oğlu vardı.

ORHAN ÇELEBİ’NİN HAYATI

Bizans İmparatorluğu sürekli Orhan Çelebi'yi Anadolu’ya gönderip ayaklanma çıkartma tehdidinde bulunuyor, bunun yapılmaması karşılığında Osmanlı'dan haraç alıyordu. Fatih Sultan Mehmed, bu parayı son iktidarı döneminde kesti.



Orhan Çelebi, İstanbul'un II. Mehmed tarafından kuşatılması sırasında 600 kadar adamı ile şehrin Osmanlıya karşı savunmasında yer aldı. Adamlarını Yedikule'nin deniz tarafındaki surları ile Yenikapı'ya doğru olan sur silsilesinde konuşlandırdı.

ÖLÜMÜ

Şehzade Orhan İstanbul düştükten sonra keşiş kılığında şehri terk etmeye çalışırken yakalanıp idam edildi.

NOT:

Emir Süleyman Çelebi'nin oğlu olan ve 1420 yılında Bursa'da I. Mehmet tarafından gözlerine mil çektirilen Şehzade Orhan Çelebi ile karıştırılmamalıdır.