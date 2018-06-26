Sel, su baskını, yıldırım düşmesi tehlikesi! Meteoroloji’den İstanbul için son dakika hava durumu uyarıları…

Yaz mevsimi bu sene yağışlarla geçiyor, Meteoroloji'den gelen son hava durumu tahminleri ise korkuttu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son dakika hava durumu tahminlerine göre yağışlar İstanbul'u da etkileyecek yağışlar sel, su baskını, yıldırım düşmesi meydana getirebilir. Samsun Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Kahraman ceviz büyüklüğünde dolu tehlikesine karşı Marmara Bölgesini uyardı. İşte hava durumu hakkında son dakika verileri...

Meteoroloji hava durumu hakkında son uyarılarını yayınladı. Geçtiğimiz sene yaşanan yoğun dolu yağışlarının ardından bu yaz da aynı etkide yağışların olması ihtimaline karşı vatandaşlar merakla hava durumunu araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ülkenin Orta Akdeniz ve Balkanlar üzerinden gelecek yeni bir yağışlı sistemin etkisine girmesi bekleniyor. Etkili olacak kuvvetli yağışta ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara sebep olacağı konusunda uyarılarda bulunuldu.

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CEVİZ BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU YAĞABİLİR!

Vatandaşlar zaman zaman sağanak yağışlar nedeniyle olumsuz durumlarla karşılaşabiliyor. Samsun Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Kahraman’ın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada “Yarın Marmara Bölgesi ve Batı Karadeniz Bölümü’nde süper hücreli fırtınalar görülebilir. Ceviz büyüklüğünde dolu ve yerel seller mümkün.” dedi.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI GELDİ!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, “Yurdumuzun kuzeybatı kesimlerinin yarın (26.06.2018 Salı) Orta Akdeniz ve Balkanlar üzerinden gelecek yeni bir yağışlı sistemin etkisine girmesi bekleniyor. Yağışların yarın (26.06.2018 Salı) Trakya'da, Çarşamba (27.06.2018) günü İstanbul başta olmak üzere Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yağışlı sistemin hafta sonuna kadar ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde (Trakya, Marmara, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz) etkili olmaya devam etmesi bekleniyor” denildi.

Kuvvetli dolu yağışları meydana gelebilir

Yapılan açıklamanın devamında, “Kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara sebep olacağı tahmin edildiğinden, yetkililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

HAVA SICAKLIKLARI DÜŞMÜYOR

Hava sıcaklıkların bu hafta boyunca iç ve doğu bölgelerinde hissedilir derecede artacağı ve mevsim normallerinin 4-7 derece üzerinde seyredeceği, batı bölgelerde ise yağışa rağmen önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.