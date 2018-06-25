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Demirtaş’tan ilk tweetler

HPD'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş sosyal medyadan açıklamalar yapıyor.

android-time 12:12 25 Haziran 2018
Haberler Gündem
Demirtaş’tan ilk tweetler
HPD'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş sosyal medyadan açıklamalar yapıyor.

24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri’nin resmi olmayan sonuçlarını değerlendiren Demirtaş, sosyal medyada…

Son güncelleme: android-time 12:2725.06.2018
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