Demirtaş’tan ilk tweetler

HPD'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş sosyal medyadan açıklamalar yapıyor.

24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri’nin resmi olmayan sonuçlarını değerlendiren Demirtaş, sosyal medyada…

1- Öncelikle, seçim sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum. Sandığa giderek oy kullanan bütün yurttaşlarımı kutluyorum. Adaletsiz ve eşitsiz seçim yarışında muazzam bir fedakarlık ortaya koyan bütün arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) 25 Haziran 2018

2- OHAL koşulları, baskılar ve orantısız imkanlara rağmen barajı aşan partim HDP’yi de kutluyor, HDP etrafında kenetlenen halk iradesini selamlıyorum. Bu koşullarda HDP’nin Meclis’te yer alması büyük bir başarıdır. — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) 25 Haziran 2018

3- Halkımızın demokratik siyasete olan güveni ve inancı, bizler için barış ve özgürlükler adına mücadeleyi sürdürmenin, demokratik siyasette ısrar etmenin talimatıdır. — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) 25 Haziran 2018

4- Meclis içinde ve dışında, bütün sivil alanlarda, halkın çıkarları için en kararlı mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz. Seçilen ve seçilemeyen tüm aday arkadaşlarını emeklerinden dolayı kutluyor, hepsine başarılar diliyorum. — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) 25 Haziran 2018

5- Özellikle gençlere ve kadınlara, bu kampanyada üstlendikleri öncü rol nedeniyle, ayrıca teşekkür ediyorum. Tek bir geri adım atmadan, ilkelerimiz etrafında mücadelemize devam edeceğiz. — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) 25 Haziran 2018

6- Tutukluluk koşullarında kampanya yürütmek zorunda bırakılmam, seçimin en büyük adaletsizliğiydi. Bu yönüyle her halükarda, sonuçların meşruiyeti haklı olarak tartışılacaktır. — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) 25 Haziran 2018

7- Diğer adaylar 100 miting yaparken ben 100 tweet atabildim. Buna rağmen, halkım için elimden geleni yapmaya çalıştım. Rolümün ve misyonumun gereğini yerine getirme gayreti içinde oldum. HDP'yi Meclis’e taşıyarak kısmen başarılı olduğuma inanıyorum. — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) 25 Haziran 2018

8- Ancak eksik ve yetmezliklerim de olmuştur. Bundan dolayı da halkımın affına ve geniş yüreğine sığınıyorum. Konumum ne olursa olsun, yılmadan mücadeleye devam edeceğimin de bilinmesini istiyorum. — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) 25 Haziran 2018