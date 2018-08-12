Şelale’de kaybolan 3 kişinin cansız bedeni bulundu

Adana'nın Aladağ ilçesindeki Küp Şelalelerinde girdikleri suda kaybolan 3 kişinin cansız bedeni bulundu.

Alınan bilgiye göre, Adana’nın yüksek kesimlerinde yer alan Aladağ ilçesine 37 kilometre uzaklıktaki 10 şelaleden oluşan Küp Şelalelerine gezmeye giden vatandaşlar, suya giren 3 kişinin kaybolduğu ihbarında bulundu.

İhbar üzerine, arama çalışması yapmak amacıyla bir helikopter ve AFAD’a bağlı arama kurtarma ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğü su altı ekibi bölgeye sevk edildi.

Su altı ekipleri yaptıkları aramada, vadi içerisinde giriş ve çıkışı açık bir mağarada kayıp 3 kişinin cansız bedenine ulaştı.

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Yapılan incelemede cesetlerin Osman Turgut (28) ile yeğenleri Şevval Korkmaz (18) ile Savaş Turgut’a (24) ait olduğu belirlendi.

Suya serinlemek amacıyla 6 kişinin girdiği bir süre sonra üçünün kendi imkanlarıyla çıktığı ancak diğer üçünün ise akıntıya kapılıp kaybolduğu öğrenildi.

Cesetlerin bulunduğu yerden çıkartılması sırasında olayda hayatını kaybedenlerin yakınları sinir krizi geçirdi.

Üç kişinin cenazelerinin olay yerinde yapılacak incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacağı bildirildi. AA