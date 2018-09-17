Selçuk Kozağaçlı yeniden tutuklandı

Tahliye edildikten sonra savcılığın itirazı üzerine hakkında yakalama kararı çıkarılan Çağdaş Hukukçular Derneği Başkanı Selçuk Kozağaçlı ile birlikte 12 avukattan 6'sı çıkarıldıkları mahkeme tarafından yeniden tutuklandı. 6 avukat hakkındaki yakalama kararı devam ediyor. Öte yandan duruşma sırasında avukatlar ile polisler arasında kısa süreli arbede yaşandı. Bir avukat çıkan arbede sırasında ayağından yaralandı.

Çağdaş Hukukçular Derneği ve Halkın Hukuk Bürosu üyesi 17 tutuklu avukat, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 14 Eylül'de tahliye edilmişti. Duruşma savcısı tahliye kararına itiraz edince, aynı mahkeme bu defa da 12 avukat yönünden yakalama kararı vermişti. Avukatlar Behiç Aşçı, Aytaç Ünsal, Engin Gökoğlu, Aycan Çiçek ve Ahmet Mandacı dün nöbetçi İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanmıştı. Çağdaş Hukukçular Derneği Başkanı Selçuk Kozağaçlı da bugün emniyetten getirilerek çıkarıldığı duruşmada tutuklandı. 6 sanık hakkında çıkarılan yakalama kararının ise devam ettiği öğrenildi. Ayrıca savcının tahliyesine itiraz ettiği ancak mahkemenin reddettiği 5 sanığın itiraz incelemesi ise üst mahkeme olan 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

MAHKEME 3 GÜN ÖNCE 17 AVUKATIN TAHLİYESİNE KARAR VERMİŞTİ

DHKP-C terör örgütü’nün avukatlık yapılanmasında yer aldıkları idddiasıyla tutuklu yargılanan Çağdaş Hukukçular Derneği ve Halkın Hukuk Bürosu üyesi 17 avukat 14 Eylül tarihindeki duruşmada İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tahliye edilmişti. Mahkeme tahliye kararında, “Dosyadaki delil durumu, suç vasfının değişme ihtimali, sanıkların savunmalarının alınmış olması ve sanıkların avukat olması, tutuklamanın tedbir olması, tutuklulukta geçen süre, AİHM ve Anayasa Mahkemesi’nin tutuklama konusundaki başvurular hakkında vermiş olduğu kararlar, bu aşamada adli kontrol hükümlerinin uygulanması ile yargılamada amaçlanan tedbirlerin sağlanabilecek oluşu dikkate alınarak tahliyelerine karar verildiği” belirtildi.

SAVCI İTİRAZ ETTİ

Duruşma savcısı Tümer Keriş 15 Eylül Cumartesi günü mahkemenin tahliye kararına, ” kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin olması ve sanıkların kaçma şüphesinin bulunmasını” gerekçe gçstererek haklarında yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.

MAHKEMEDEN 3 GÜN ARAYLA TAHLİYE VE TUTUKLAMA KARARI

Savcılığın talebini değerlendiren İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi 17 sanıktan 12’si hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. Yakalama kararında şu ifadeler yer verildi; “Dosyadaki mevcut delil durumu, sanıklar hakkındaki tanık ve gizli tanık beyanları, dijital materyal içerikleri ve bunlara ilişkin tespit ile tutanaklar, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren delillerin bulunması, verilmesi beklenen ceza ile ölçülü olması nedenleri ile adli kontrol hükümlerinin yeterli ve etkili denetim sağlanamayacak olması hep birlikte değerlendirildiğinde tutuklu sanıkların tahliyesine yapılan itirazın kabulü ile tahliye kararlarının kaldırılmasına ve sanıklar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emirleri düzenlenmesine karar verilmiştir”

6 AVUKAT YENİDEN TUTUKLANDI

Yakalama kararı üzerine gözaltına alınan avukatlar Behiç Aşçı, Aytaç Ünsal, Engin Gökoğlu, Aycan Çiçek ve Ahmet Mandacı dün nöbetçi İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanmıştı. Çağdaş Hukukçular Derneği Başkanı Selçuk Kozağaçlı da dün kendisi mahkemeye gelerek savunma yapmak istedi. Ancak polisler tarafından gözaltına alınarak bugün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmasına karar verildi. Hakkında yakalama kararı bulunan avukatlar, Barkın Timtik, Özgür Yılmaz, Ebru Timtik, Naciye Demir, Şükriye Erden, Süleyman Gökten’in yakalama işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

MAHKEME SALONUNDA ARBEDE YAŞANDI

Mahkeme salonu içinde ve dışında polis geniş güvenlik önlemi aldı. Sanıklara desteğe gelen bazı avukatların mahkeme salonunda slogan attıkları için çıkarılmak istenmesi üzerine avukatlar ile polisler arasında kısa süreli arbede yaşandı. Bir avukat çıkan arbede sırasında ayağından yaralandı.