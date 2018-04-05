Selimoğlu İnşaat’ın eski yöneticileri serbest bırakıldı

Kurtlar Vadisi dizisinin yapımcısı ve Pana Yapı’nın patronu Raci Şaşmaz’ın, sahibi olduğu Selimoğlu İnşaat’ın eski yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunması üzerine hakkında gözaltı kararı çıkarılan 11 şüpheliden 3’ü emniyet ve savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye getirilen 8 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Fikirtepe'de başlatılan kentsel dönüşüm projesine giren Pana Yapı'nın sahibi olduğu Selimoğlu İnşaat, mali sorunlar nedeniyle inşaatı durdurdu. İnşaatın durdurulması nedeniyle mağdur olan aileler suç duyurusunda bulundu. Sozcu.com.tr'ye geçtiğimiz gün açıklama yapan Kurtlar Vadisi dizisinin yapımcısı ve Pana Yapı'nın sahibi Raci Şaşmaz şirketin önceki yöneticilerini suçlayarak, ‘ben de mağdur oldum' sözlerini kullandı. RACİ ŞAŞMAZ ŞİKAYETÇİ OLDU Mali sorunlar nedeniyle geçtiğimiz aylarda Fikirtepe'deki kentsel dönüşüm projesini durduran Raci Şaşmaz, durumdan sorumlu tuttuğu Selimoğlu İnşaat'ın eski üst düzey yöneticilerini şirketlerin içini boşaltarak kendilerine ve yakınlarına maddi kazanım sağladıkları iddiasıyla şikayet etti. Şikayet üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Emniyetteki ifadelerinin ardından 2 şüpheli serbest bırakıldı. 8 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROLLE SERBEST Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne getirilen şüphelilerden biri savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.