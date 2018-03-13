Selin Sayek Böke kimdir? İşte CHP’li Böke hakkında merak edilenler…

CHP'nin önemli isimlerinden Selin Sayek Böke kimdir? Böke kaç yaşında ve nerede doğdu? Hangi okullardan mezun oldu? İşte son dönemde siyaset dünyasının ilgi çeken isimlerinden biri olan Böke hakkında merak edilenler...

Selin Sayek Böke kimdir? CHP’nin ve siyaset dünyasının önemli isimlerinden olan Selin Sayek Böke daha önce CHP’nin Genel Başkan Yardımcısı’ydı. Peki Selin Sayek Böke nerede doğdu? Bitirdiği okullar hangileri? İşte Selin Sayek Böke’nin hayatına dair ayrıntılar…

SELİN SAYEK BÖKE KİMDİR?

Selin Sayek, 24 Ağustos 1972’de, Füsun Sayek ve İskender Sayek çiftinin kızı olarak Buffalo, New York’ta doğdu. Annesi hekim, babası tıp profesörüdür. Anne tarafından Niğdeli, baba tarafından Arsuz, Hataylıdır.

SELİN SAYEK BÖKE ODTÜ MEZUNU…

Sayek sırasıyla Çankaya İlkokulu’ndan, 1989’da TED Ankara Koleji’nden, 1993’te de Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. 1999 yılına kadar Duke Üniversitesi’nde yüksek lisans ve doktora yaptı. 2002’de inşaat mühendisi Mert Böke ile evlendi ve bu evliliğinden Can ve Aksel adını verdiği iki oğlu oldu. 2003’te Bilkent Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2010 yılında ise doçent oldu.

2014’te Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi’ne seçildi. Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri’nde CHP’nin İzmir 1. bölge milletvekili adayı oldu ve meclise girdi. Kasım 2015’teki erken genel seçimlerde yeniden aynı şehirden milletvekili seçildi. CHP Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcülüğü yaptı. 6 Mayıs 2017 tarihinde Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığından ve Parti sözcülüğünden istifa etmiştir fakat milletvekilliğini sürdürmektedir.