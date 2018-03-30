Selin Sayek Böke şeker fabrikaları neden önemli bir bir anlattı!

Halk TV’de ekranlara gelen ve izlenme rekorları kıran, Türkiye’nin en güvenilir kişisi Uğur Dündar'ın hazırlayıp sunduğu Halk Arenası programına konuk olan CHP'li Selin Sayek Böke, "Şeker stratejik bir üründür" diyerek şeker fabrikaları neden önemli olduğunu bir bir anlattı.

CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke Halk Arenası’nda şeker fabrikalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

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Böke şeker fabrikalarının önemini tek tek anlatırken, “Şeker mücadelesi sadece bir ekonomi mücadelesi değildir. Esasında cumhuriyet değerlerine sahip çıkma ve cumhuriyeti yeniden ayağa kaldırma mücadelesidir. Bunu özellikle çok önemsiyorum. Bundan sonra 2019’da hayalini kuracağımız o Türkiye’de ne yapacağımıza dair de bize çok somut bir şey söylüyor. Ekonomide biz şekeri stratejik ürün olarak görüyoruz. Stratejik ürün her şeyden önce değeri sebebiyle bir güvenlik unsuru oluşturan veya önemli bir ihtiyacı gideren üründür. Şeker gıda güvenliği açısından bizler için, sadece bugün değil gelecekte de büyük bir güvenlik tehdidi ve unsurudur” dedi.