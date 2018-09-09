Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Semaverde çay keyfi itfaiyeyi harekete geçirdi

Rize'de bir binadan yükselen dumanları itfaiyeyi harekete geçirdi. Dumanların çay demlemek için yakılan semaverden çıktığı belirlendi.

android-time 22:18 9 Eylül 2018
Haberler Gündem
Semaverde çay keyfi itfaiyeyi harekete geçirdi
Rize'de bir binadan yükselen dumanları itfaiyeyi harekete geçirdi. Dumanların çay demlemek için yakılan semaverden çıktığı belirlendi.

Rize merkeze bağlı Cumhuriyet Caddesi’nde bulunan bir binanın 8'inci katından çıkan yoğun duman vatandaşlar tarafından fark edilerek itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangına müdahale edilmek üzere vinç kuruldu.

SEMAVERİ GÖRÜNCE AŞAĞI İNDİLER

Dumanların çıktığı kata yükselen vinç olayın yangın olmadığını, gençlerin çay demlemek için semaveri yaktığını dumanların semaverden yükseldiğini görünce tekrar aşağıya indi. O anlar çevredeki korkulu kalabalık tarafından tebessüm ile karşılandı. İHA

rize
Son güncelleme: android-time 22:2409.09.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar