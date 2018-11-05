Şemdinli kumpası için 13 yıl sonra dava açıldı

Şemdinli İddianamesi’ne dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Yaşar Büyükanıt’ı dahil eden FETÖ itirafçısı eski savcı Ferhat Sarıkaya ‘Sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve iftira’dan yargılanacak...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında “FETÖ üyeliği” suçlamasıyla soruşturma başlatılıp gözaltına alınan Şemdinli soruşturmasının savcısı Ferhat Sarıkaya hakkında Genelkurmay eski Başkanı Yaşar Büyükanıt ile davanın sanıklarından Astsubay Ali Kaya suç duyurusunda bulundu. Avukat Yurdakan Yıldız'ın müvekkilleri adına yaptığı suç duyurusunun ardından Van Erciş Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada, Sarıkaya “Resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma, iftira” suçlamalarıyla yargılanacak.

İDDİANAMEDEN ÇARPICI DETAYLAR

İddianamede, dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Yaşar Büyükanıt'ın Genelkurmay Başkanlığı'na atanmasını önlemek için o tarihte Van Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olan İlhan Kaya'nın isteği ve FETÖ'cü polis müdürünün yardımı ile Şemdinli soruşturmasına dahil edildiği kaydedildi. İddianamede şu bilgilere yer verildi: GÖZDAĞI: Meclis Araştırma Komisyonu'na ifade veren Mehmet Ali Altındağ'ın (Diyarbakırlı iş insanı) ifadesi, Mahkeme Başkanı İlhan Kaya'nın isteği üzerine soruşturma dosyasına eklenmiştir. Sarıkaya, TSK'nın terörle mücadeledeki azim ve kararlığını kırarak komuta kademesine gözdağı vermek amacıyla örgütten aldığı talimat ile hareket etmiştir.

İDDİANAME: FETÖ'cü hukukçular tarafından Ankara'da hazırlanan ve KOM Müdürü Mustafa Uçkan'ın flash bellek ile getirdiği iddianameyi kopyala yapıştır yapmış, İlhan Kaya'nın eklenmesini istediği birkaç paragrafı da eklemiştir. Sarıkaya, illegal bir yapılanmanın yönlendirmesiyle Ali Kaya hakkında kamu davası açılması yoluna gitmiştir.

“FETÖ iddianameyi Ankara'da hazırlayıp bana gönderdi” dedi

HAKKARI'nin Şemdinli İlçesi'nde 9 Kasım 2005 günü Umut Kitabevi'ne bomba atıldı. Bir kişi hayatını kaybetti. Saldırının astsubaylar Ali Kaya ve Özcan İldeniz tarafından PKK itirafçısına yaptırıldığı öne sürüldü. Olayı Van Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Ferhat Sarıkaya soruşturdu. Sarıkaya, Yaşar Büyükanıt ve 39 yüksek rütbeli subayı da içine alacak bir biçimde iddianame hazırladı.

Askerlere dönük ilk ‘kumpas' iddianamesi sonucu 2 astsubay 39'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı. Darbe girişiminden sonra Sarıkaya ‘itirafçı' oldu. İddianamenin Ankara'da örgüt tarafından hazırlanıp gönderildiğini, sonrasında düzeltmeler yapıldığını belirtti. Hakimler ve Savcılar Kurulu geçen hafta Sarıkaya'yı ihraç etti. Savcılık da Sarıkaya hakkında ‘FETÖ üyeliği' suçlamasıyla soruşturma başlattı ve gözaltı kararı verdi.