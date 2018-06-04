Şemdinli şehitleri, Hakkari’de törenle uğurlandı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalındaki sınır bölgesinde yol güvenliğini sağlayan askerlere, Irak'ın kuzeyindeki Basyan bölgesinde bulunan PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan piyade sözleşmeli erler Süleyman Sevim , Orhan Özkan ile piyade sözleşmeli onbaşı Muhammet Koç'un cenazeleri, Hakkari'de düzenlenen törenin ardından memlemetlerine uğurlandı.

Olay dün saat 18.00 sıralarında Hakkari’nin Şemdinli ilçesine bağlı Aktütün ile Dağlıca arasında meydana geldi. Sınıra sıfır noktada yol güvenliğini sağlayan askeri birliğe, Irak’ın kuzeyindeki Basyan bölgesindeki Khala Dağı’ndan PKK’lı teröristler tarafından güdümlü füze ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi.

Olayda 3 asker şehit olurken, 2 asker yaralandı. Yaralı askerler helikopterle Şemdinli Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, şehit olan Kırşehir nüfusuna kayıtlı şehit piyade sözleşmeli er Süleyman Sevim, Adana Yüreğir ilçesi nüfusuna kayıtlı Orhan Özkan ile Kayseri’nin Kocasinan ilçesi nüfusuna kayıtlı evli piyade sözleşmeli onbaşı Muhammet Koç için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında tören düzenlendi. Törene, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Vali Yardımcıları Mehmet Nurullah Kahraman, Bekir Abacı, Cumhuriyet Başsavcı Mustafa Balık, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, kurum amirleri, polis ve askerler katıldı. Törende şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Şehit askerlerin özgeçmişlerinin ardından dualar edildi. Törenin ardından şehitler Piyade Er Süleyman Sevim, Piyade Sözleşmeli Onbaşı Muhammet Koç ve Piyade Sözleşmeli Er Orhan Özkan’ın cenazeleri, askerler ve özel harekat polisleri tarafından tekbirler getirilerek helikoptere bırakıldı. Şehitlerin Türk bayrağına sarılı tabutları Van’a, oradan da memleketleri Kırşehir, Kayseri ve Adana’ya gönderildi.

Hakkari şehidine Kırşehir’de son görev

Şehit Süleyman Sevim için Cacabey Meydanında cenaze töreni düzenlendi. Tören alanında silah arkadaşları son kez dua etti. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Cacabey Meydanında şehit Sevim için helallik istendi. Şehidin Kırşehir’de düzenlenen cenaze törenine şehir protokolü, siyasi partilerin temsilcileri, şehidin yakınları ve çok sayıda Kırşehirli katıldı. Şehidin babası Yunus Sevim, Hakkari’den çıkan çatışma haberlerini öğrendikten sonra Kırşehir Askerlik Şubesine giderek oğlunun şehadet haberini öğrenmişti.

Şehit Süleyman Sevim, sözleşmeli er olarak Hakkari’nin Şemdinli ilçesi Eşelik köyü Dikilitaş Hudut karakolunda sözleşmeli er olarak görev yapmaktaydı. Şehidin naaşı düzenlenen törenin ardından köyünde aile mezarlığına defnedildi.

Adanalı şehidin nişanlısından yürek yakan sözler

Şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Muhammet Koç, son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin nişanlısı Ayyüce Önal, “Her şeyim Muhammet'ti. Nereye baksam Muhammet'i görüyorum” diyerek gözyaşlarına boğuldu.Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Aktütün ile Dağlıca arasında yol güvenliğini sağlayan askerlere, dün akşam saatlerinde Irak'ın kuzeyindeki Basyan bölgesinde bulunan PKK'lı teröristlerce güdümlü füze ile saldırı düzenlendi. Olayda aralarında Piyade Sözleşmeli Onbaşı Muhammet Koç'un da bulunduğu 3 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.Şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Muhammet Koç için Adana’da Merkez Cami'de cenaze töreni düzenlendi. Törende şehidin nişanlısı Ayyüce Önal'ı (23) şehidin ailesi sakinleştirmekte oldukça zorlandı. Ayyüce Önal, “Muhammet benim her şeyimdi. Ben onsuz ne yaparım. Benden çok sevemezsin demişti. Nereye baksam Muhammet’i görüyorum. Ona terlik almıştım, herkes çok beğenmişti” diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Şehidin kardeşi de cenaze namazının kılındığı esnada fenalaştı. Şehidin bayrağa sarılı tabutuna sarılıp, uzun süre gözyaşı döken yakınları zorlukla sakinleştirildi. Muhammet Koç'un cenaze namazını Adana Müftüsü Hasan Çınar kıldırdı.Duaların ardından helallik alındıktan sonra genç şehidin naaşı, baba Şakir Koç, yakınları ve kalabalık vatandaş grubu tarafından omuzlanarak top arabasına götürüldü. Şehidin naaşı Asri Mezarlık’ta toprağa verildi.Törene, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, milletvekilleri, askeri yetkililer, kent protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

DHA- İHA