Askeri araç devrildi: İki askerimiz şehit

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Samanlı köyünde, askeri aracın devrilmesi sonucu iki asker şehit oldu, beşi ağır, yedi asker de yaralandı. Yaralı askerler, ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Hakkari Valiliği’nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

”28.08.2018 günü saat 10.30 sıralarında İlimiz Şemdinli İlçesi Samanlı Köyünden Derecik istikametine seyir halinde olan 34. Hudut Tugay Komutanlığına bağlı aracın virajı alamayarak devrilmesi sonucu 2 askeri personel şehit olmuş, 5'i ağır olmak üzere 7 askeri personel ise yaralanmıştır. Yaralı personelin tedavileri sevk edildikleri Yüksekova Devlet Hastanesinde devam etmektedir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.”

ŞEHİT ATEŞİ KONYA’YA DÜŞTÜ

Hakkari’nin Şemdinli ilçesine bağlı Samanlı köyünde, askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan 2 askerden piyade er Osman Karağlı’nın Konya’daki babaevine ateş düştü.

Hakkari 34’üncü Hudut Tugay Komutanlığı’na bağlı Samanlı Hudut Bölük Komutanlığı’nın personel sevki sırasında, askeri aracın devrilmesi sonucu piyade er Osman Karağlı, şehit oldu. Şehit Karağlı’nın Konya’nın Beyşehir ilçesine bağlı Karaali Mahallesi’ndeki baba ocağına ateş düştü. Askeri yetkililer, acı haberi evde bulunan şehidin annesi Ayşe Karağlı’ya verdi. Şehadet haberi üzerine Ayşe Karağlı, sinir krizi geçirdi. Şehit annesine, sağlık görevlileri müdahale etti. Kamyon şoförlüğü yapana şehidin babası Osman Karağlı’nın iş için İstanbul’da olduğu öğrenildi.

Bekar olduğu ve 4 kız kardeşinin bulunduğu belirtilen şehit er Osman Karağlı’nın cenazesinin yarın Konya’ya getirilmesi bekleniyor.

DHA