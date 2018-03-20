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Sen misin Mehmetçiği taciz eden!

Suriye'de terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Resulayn ilçesinden, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki nöbet kulübesine roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen yada yaralanan olmazken, topçu birliklerince roketlerin atıldığı bölge ateş altına alındı. Saldırıyı gerçekleştiren 18 terörist etkisiz hale getirildi.

android-time 09:15 20 Mart 2018
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Sen misin Mehmetçiği taciz eden!
Suriye'de terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Resulayn ilçesinden, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki nöbet kulübesine roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen yada yaralanan olmazken, topçu birliklerince roketlerin atıldığı bölge ateş altına alındı. Saldırıyı gerçekleştiren 18 terörist etkisiz hale getirildi.

Suriye’nin Haseke kentine bağlı, terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Resulayn ilçesinden Ceylanpınar sınırında askerlerin görevli olduğu nöbet kulübesine yönelik roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda, roket boş alana isabet edip patlarken, yaralanan olmadı. Olayın ardından sınırda konuşlu topçu birlikleri, roketin atıldığı bölgeyi ateş altına aldı ve terörist grubundaki 11 terörist öldürüldü, 7’si ise yaralandı. 18 teröristin etkisiz hale getirilmesinin ardından sınır hattında güvenlik önlemleri artırıldı.

Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa), (DHA)
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Son güncelleme: android-time 09:2320.03.2018
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