Şener’den AKP’lilere: Bana minnet borcunuz var, ben olmasam olmazdınız!

12 gün süren 2019 yılı bütçe görüşmeleri tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk bütçesinin kapanış görüşmeleri, muhalefetin sert eleştirilerine neden oldu. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, yaşanan ekonomik krizi dikkat çekerek, “Bu işin adı krizdir, kazanan yandaşın kasasıdır, kaybeden vatandaşın kesesidir. Bütçeye ‘hayır’ diyeceğiz” dedi. Eski bakan ve CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener’in konuşması AKP’lileri kızdırdı. Şener’in kendi döneminden rakamlar vermesi üzerine AKP Grup Başkanı Naci Bostancı, Şener’i “Ekonominin Hz. İsası” diye nitelendirdi.

Bütçenin kapanış oturumu yöneten TBMM Başka Binali Yıldırım, yaklaşık 6 aylık sürede yaptıklarını anlattı. Parlamenter sistemin son Başbakanı ve yeni dönemin ilk Meclis başkanı olduğunu hatırlatan Yıldırım, “Hedefimiz Türkiye'yi dünya devletler ailesinin itibarlı bir üyesi haline getirmektir. Genel Kurulumuzdaki bütün milletvekillerinin aynı niyet ve gayret içerisinde olduklarına inanıyorum. İktidar ve muhalefet partilerimize mensup milletvekillerinin bu kürsüden dile getirdikleri görüş ve önerileri milletimiz tarafından büyük bir merak ve ilgiyle izlenmektedir. Millet iradesinin tecelli ettiği Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında yaptığımız görüşme ve çalışmaların bugüne kadar olduğu gibi büyük bir olgunlukla devam edeceğine inancım tamdır” dedi.

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“SAVAŞA GİDEN ATATÜRK BİLE ELEŞTİRİLİYORDU”

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanını eleştirdiği için gözaltına alınan veya tutuklanan isimleri hatırlatarak, Atatürk ile Erdoğan'ı karşılaştırdı. Özel, “Atatürk Meclisteki tartışmalarda en sert şekilde eleştirilmekteydi. Kendisi kurtarıcıydı, kurucuydu, millî kahramandı. Böyle sıfatları olmayan, bir partinin genel başkanı olan bir Cumhurbaşkanına, Atatürk’e yöneltilen eleştirilerin çok altındaki eleştirilerin şiddete varan karşı çıkışlarla bu salonda karşılandığını bir kenara not etmek lazım. Hatta bugün Millî Savunma Bakanlığında olan birisine sadece bazı eleştiriler yöneltildiğinde bile ‘Sınır ötesi operasyondan önce ordumuza bu yapılır mı?' diyenlere Sakarya Meydan Muharebesi'ne gidecek olan Atatürk’ün ilk Mecliste hangi sözleri duyduğunu, hangi sözlere tahammül ettiğini ve Atatürk’ün demokrasi anlayışından nereye savrulduğumuzu hatırlatmayı bir borç bilirim” dedi.

BATACAK GEMİ UYARISI

Son dönemde kuvvetlerin ‘tek adamda' toplanmasının sıkıntısının yaşandığına işaret eden Özel, “Kuvvetler ayrılığına hassasiyet gösteren, milletin vekillerini seçtiği bir ağızdan, bir dudaktan listelerin dökülmediği, hâkimlerin, savcıların anayasal güvence altında kendilerini hissederek vicdanlarına göre karar verdikleri bir Türkiye’de hep beraber hepimizin çocukları ve torunları için aynı gemide olmak isteriz. Ama temel kurallara direnen batacak bir gemide kendinizin de ülkemizin de hepimizin de sonunu getirmeye hakkınız yok” dedi.

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“REST ÇEKTİNİZ, TESLİM OLDUNUZ”

Erdoğan'ın dış politikada önce rest çekip sonra teslim olduğunu belirten Özel, “Önce didiştiniz, sonra rest çektiniz, sonra karşı resti görür gibi yaptınız, sonra da teslim oldunuz. Geçmişte çok övündüğünüz dikleşmeden dik durma meselesinde önce dikleştiniz, sonra da dik duramadınız. Geleneksel dış politikayı ayaklar altına aldınız ama esas ayaklar altına alınan Türkiye’nin itibarı oldu. İçeride ve dışarıda herkes şunu biliyor: Türkiye’de hukuk yok, Türkiye’de kuvvetler ayrılığı yok, Türkiye’de yargı doğrudan yürütmeden talimatlar alıyor. Türkiye’de kimin tutuklanacağına dünya liderimiz, kimin serbest bırakılacağına dünyanın diğer liderleri karar veriyor” diye konuştu.

“DEVLET BU KADAR UCUZ, KÜLÜSTÜR MÜ?”

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, bir rektör atamasında 3 defa değişiklik yapılmasını hatırlatarak, “Bir büyük ayıpla da AKP'nin yüzleşmesi lazım. Ya, bir kişiyi rektör atamak için 3 defa Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yapılır mı ya? Bu, ayıp değil mi ya? Buna bir AKP'li de ‘Sayın Cumhurbaşkanım, bu, hoş olmadı' diyemedi mi ya? Devlet bu kadar ucuz, bu kadar külüstür, 500 nüfuslu bir köyün bakkalı gibi yönetilebilir mi arkadaşlar? Ayıp değil mi, günah değil mi? Hani ehliyet, hani liyakat?” dedi.

“15 TEMMUZ'UN SUÇ ORTAĞI”

Meclis'te kurulan Fetö Darbe Araştırma Komisyon raporunun hala basılmadığını hatırlatan Altay, “Tarih 21 Aralık 2018. 26 Temmuz 2016-21 Aralık 2018, bu sürece, yangından mal kaçırma desem 251 şehide ayıp olur, ayıp olur. Yahu, gelin, şunu bir gösterin kardeşim. Gelin, burada bunu konuşalım. Bu raporu, bu komisyon raporunu kaçıran kimse, 15 Temmuzun ortağıdır” dedi.

“YANDAŞIN KASASI, VATANDAŞIN KESESİ”

Altay, ekonomide yaşanan sıkıntının ‘kriz' olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu: “Türkiye'de yaşanan süreçte damat bakan ‘türbülans' dedi, parti sözcüsü ‘kur atağı' dedi, ekonomi sözcüsü ‘sıkışma' dedi, Cumhur İttifakı ortağı ‘daralma' dedi, bunların hangisi? Bu işin adı krizdir, kazanan yandaşın kasasıdır, kaybeden vatandaşın kesesidir. Bütçeye ‘hayır' diyeceğiz.”

“İFLAS BÜTÇESİ, 2 KERE KRİZİ SOKTUNUZ”

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener'in konuşması AKP'li vekillerin sataşması nedeniyle sık sık kesildi. Şener, “Bu bütçe bir iflas bütçesidir. Türkiye'yi iflasa sürükleyen Erdoğan hükümetlerinin Türkiye'yi getirdiği noktayı gösteren bir bütçedir. Hükûmetin görevi sorun çözmektir. Ancak mevcut Hükûmet kendi ürettikleri sorunlarla ülkeyi yormakla meşguldür. Hiçbir Hükûmet son on yıldır Erdoğan hükûmetleri kadar ekonomiyi böylesine kötü yönetmemiştir” dedi. 2002-2007 arasında ekonominin başında olduğu dönem ile sonraki süreci karşılaştıran Şener, ”Hangi beceriksizliği yaptınız da ekonomiyi tahrip ettiniz, iki kere krize soktunuz?” diye sordu.

“MİNNET BORCUNUZ VAR, BEN OLMASAM OLMAZDINIZ”

AKP'lilerin laf atması üzerine Şener, “Nankörlük yapmayın. Bakın değerli arkadaşlar, yani sizin hepinizin bana minnet borcu var. Ben olmasaydım hiçbiriniz burada olmazdınız, ben olmasam, hiçbiriniz burada olmazdınız!” karşılığını verdi.

“HZ İSA BENZETMESİ”

Şener'in sözlerine cevap veren AKP Grup Başkanı Naci Bostancı, sürekli ‘ben' diye konuşmasını eleştirdi. Bostancı, “Bir kavram vardır. Hz İsa'dan önce ve sonra. Şener efendi demeyeceğim. Ekonominin Hz İsa'sı. Şener gitti biz hiç olduk, siz her şey oldunuz!” dedi.