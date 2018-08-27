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Şenlik ölümle bitti!

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde düzenlenen 'Erzurumlular Şenliği'nde kiraladığı ATV motor ile ağaca çarpan Bekir Saçlı (20), yaşamını yitirdi.

android-time 20:09 27 Ağustos 2018
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Şenlik ölümle bitti!
Sakarya'nın Arifiye ilçesinde düzenlenen 'Erzurumlular Şenliği'nde kiraladığı ATV motor ile ağaca çarpan Bekir Saçlı (20), yaşamını yitirdi.

Kaza, dün, Sakarya İl Ormanı Piknik Alanı’nda meydana geldi. Arifiye ilçesinde yaşayan Bekir Saçlı, ailesiyle birlikte piknik alanında düzenlenen ‘Erzurumlulur Şenliği’ne katıldı. Bekir Saçlı, şenlikte kiraladığı ATV motor ile alanda gezmeye başladı. Bir süre sonra Saçlı’nın kontrolünden çıkan ATV motor, ağaca çarptı.

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Kazada başına aldığı darbeyle ağır yaralanan Saçlı, sağlık görevlilerince ambulansla Sapanca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Saçlı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Bekir Saçlı’nın cenazesi, bugün Arifiye Açmalar Merkez Camii’nde ikindi vakti kılınan namazın ardından Açmalar Mezarlığı’nda defnedildi.  DHA

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Son güncelleme: android-time 20:1027.08.2018
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