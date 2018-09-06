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Serinlemek için girdiği derede akıntıya kapıldı, 1 saat sonra acı haber geldi

Rize'nin Ardeşen ilçesinde, arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için dereye giren Efe Önçırak (13), boğuldu.

android-time 22:01 6 Eylül 2018
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Serinlemek için girdiği derede akıntıya kapıldı, 1 saat sonra acı haber geldi
Rize'nin Ardeşen ilçesinde, arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için dereye giren Efe Önçırak (13), boğuldu.

Olay, akşam saatlerinde ilçenin Fırtına Vadisi’ndeki Fırtına Deresi’nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için dereye giren Efe Önçırak, akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Yaklaşık 1 saat süren arama sonucunda Önçırak’ın cansız bedenine ulaşıldı. Olay yerindeki incelemelerin ardından Önçırak’ın cenazesi, otopsi için İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  DHA

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