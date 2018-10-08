Servis parası vermedi diye 8 yaşındaki çocuğu okulda bıraktılar

Antalya'da, özel okula giden 2'nci sınıf öğrencisi, servis görevlileri tarafından servise alınmayınca 1 saat okulda kalmıştı. Sınıfta ağlayarak, bekleyen çocuğun velisi görevliler hakkında suç duyurusunda bulunup, oğlunun okul kaydını iptal ettirdi. MEB olayın incelenmesi için bölgeye müfettiş gönderdiğini duyurdu.

Antalya’da 8 yaşındaki bir çocuk görevliler tarafından okul servisine, servis parasını ödemediği gerekçesiyle alınmamış ve okulda bırakılmıştı. MEB bu durum üzerine harekete geçti.

İNCELEME BAŞLATILDI

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, medyada “Servis parası ödenmediği gerekçesiyle bir çocuğun servis görevlileri tarafından okulda bırakıldığı” iddiasını içeren haberlere yer verildiği belirtildi.

Söz konusu iddialar üzerine Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğünün müfettiş görevlendirip, olayla ilgili inceleme başlattığı bildirildi. DHA