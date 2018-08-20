‘Sevgi kurban olurum ne olur uyan’

Konya'da yol kenarında çiçek satarken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden kadının kocasının "Sevgi kurban olurum, Sevgi ne olur uyan bittim ben bittim" diyerek feryat etmesi yürekleri burktu.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Büyük Sinan Mahallesi Fetih Caddesi Hava Lojmanları Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali G., idaresindeki HA 592 FO yabancı plakalı otomobil, Adliye istikametinden Hava Lojmanları kavşağı istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptıktan sonra savrularak yol kenarında çiçek satan Sevgi Gökçe ile oğlu Sametcan Gökçey’ye çarptı. Sevgi Gökçe otomobilin altında kalırken, oğlu da çarpmanın şiddetiyle yola savruldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde aracın altında kalan Sevgi Gökçe’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan Sametcan Gökçe ile araçta bulunan Ali G. ve Ayşe G. ambulansla kent merkezindeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Karısının cansız bedenine sarılıp gözyaşı döktü

Kaza sonrası Sevgi Gökçe'nin yakınları olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi. Genç kadının cesedine sarılan kocası ve yakınları uzun süre gözyaşı döktü. Acılı koca eşinin başında “Sevgi kurban olurum. Sevgi ne olur uyan bittim ben bittim” diyerek feryat etmesi yürekleri burktu. Genç kadının cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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KONYA (İHA)