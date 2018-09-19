Sevgilisinin babaannesini yakan şahsa müebbet hapis

2 yıl önce sevdiği kızın evini ateşe vererek, kızın babaennesini ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan Hasan Özcan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Suçlamaları reddeden Özcan "Hayret içindeyim" dedi.

İstanbul Küçükçekmece'de 20 Mart 2016 tarihinde İbrahim Çetinkaya'nın oturduğu apartmanda yangın çıkmış yangında annesi Latife Çetinkaya vefat etti. İbrahim Çetinkaya olay gününde kızının arkadaşı olan Hasan Özcan'ı evinin çevresinde görmüş bunun üzerine başlatılan soruşturmada Hasan Özcan gözaltına alınmıştı.

Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan Özcan “Yangın kullanmak suretiyle nitelikli kasten öldürme” suçuyla yargılandı.

SUÇLAMALARI REDDETTİ: HAYRET İÇİNDEYİM

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Hasan Özcan, müşteki Yağmur Şahin ve avukatlar da duruşmada hazır bulundu. Yargılama esnasında sanık Özcan, iddianamede kaydedildiği gibi yangın kullanarak maktül Latife Çetinkaya'yı öldürdüğü iddiasını kabul etmeyerek iftira atıldığını savundu. Hasan Özcan “Ben Latife Çetinkaya'yı, İbrahim Çetinkaya'yı tanırım. Onların torunu Yağmur benim kız arkadaşımdır. Yağmur ile mesajlaştım, telefonlaştım. Kendisi uyuşturucu bağımlısıdır. Yangın çıkmış ise ben onu da bilmiyorum. Ben sadece Yağmur ile tartıştığım, kızdığım için bana iftira atıyorlar. Yağmur Şahin ile arkadaşlığım olay tarihinden üç ay önce başlamıştır. Suçlamaları kabul etmiyorum'' dedi.

Son sözü sorulan Sanık Özcan, iftira atıldığını iddia ederek “Yağmur zorla tutmadım. Cinsel saldırıda bulunmadım. Bana küfür edince karşılıklı olarak mesaj gönderdim. Kendisi beni çağırdı. Evlerinin kapısı kapalıydı. Geriye döndüm. İki defa evlerine gittim. İki torba nasıl götürüp evlerini yakmışım hayret içindeyim.” dedi.

İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANDI

Yargılandığı davada Özcan için son karar verildi. 26 yaşındaki genç, “Yangın kullanmak suretiyle nitelikli kasten öldürme'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çaprtırıldı. İyi hal indirimi uygulayan mahkeme, cezayı müebbet hapis cezasına çevirdi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Küçükçekmece İnönü Mahallesi’nde 21 Mart 2016 tarihinde çıkan yangında çatı katında yaşayan Latife Çetinkaya hayatını kaybetmişti. Yangını kısa sürede söndüren itfaiye ekipleri, kundaklama yapıldığı şüphesiyle rapor hazırladı. Raporda kapı önüne yığılan odun parçalarının tutuşturulmasıyla yangın çıktığı belirtilmesi üzerine soruşturmanın gidişatı da değişti. Soruşturmayı devralan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, aynı binada oturan evli olan Y.Ş. isimli kadının, Hasan Özcan isimli bir kişi ile arkadaşlık yaşadığını ve kısa süre önce ayrıldığını tespit etti. Hasan Özcan’ın genç kadını sürekli tehdit ettiği ve yangın gününde de evin yakınlarında güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği belirlendi. Görünütleri incelyen polis, Hasan Özcan’ın mahallede arkasından havaya ateş açıp kovalayarak yakalamıştı.