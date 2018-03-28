Sevgilisinin eşini bıçaklayarak öldüren sanıktan sevgilisine şok suçlama

Adana'da sevgilisinin 17 yaşındaki eşi İsa Arıç'ı evlerine girip bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen İ.D. ve kendisine yardımcı olduğu öne sürülen sevgilisi Z.K. mahkemede birbirine düştü. İ.D., sevgilisinin kendini eve çağırdığını belirterek, “Biz İ.D. ile kavga ederken ‘kim ölecek’ diye bizi izledi” dedi. Z.K.'nin tahliye olması üzerine kavga çıktı.

Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada öldürülen İsa Arıç'ın annesi İclal Arıç, katil zanlılarının cezalandırılmasını istedi. Baba Musa Arıç ise, sanık gelinin olay günü giydiği elbisesini mahkeme heyetine göstererek, “Bakın üzerinde bir kan lekesi bile yok. Oğlumu sevgilisiyle birlikte öldürüp sonra kanları temizlemişler. Kocası yanında öldürülüyor, 2 saat sonra bize geliyor soğukkanlı bir şekilde hiçbir şey olmamış gibi, ‘kocama bir şey oldu' diyor. Cani gelin. Oğlumu her ikisi de tasarlayarak öldürmüştür” dedi.

Daha sonra söz hakkı verilen sanıklardan Z.K. sanık sevgilisi İ.D.'nin kendisine iftira attığını söyledi. Z.K., “Ben İ.D.'yi eve çağırmadım. Benden uzak durmasını, peşimi bırakmasını, eşime zarar vermemesini istedim. Eşimi korumaya çalıştım. Eşimle sorunum yoktu” dedi. İ.D. ise sevgilisi Z.K.'yi suçladı. Olayın tasarlanmış bir olay olmadığını ifade eden İ.D., “Eğer öyle bir şey olsaydı düğünlerine gidip halay çekmezdim. Ben Z.K.'den kurtulmak, uzak durmak istedim, olmadı. Ne yapayım. Bizi boğuşurken görmesine rağmen tepkisi olmadı, ayırmadı. Adeta ‘Kim ölecek' diye izledi. Şimdi ‘suçsuzum' diyor” diye ifade verdi. İ.D.'nin savunması üzerine söz alan Z.K., “Kendisini kurtarmak için iftira atıyor” dedi.

Mahkeme heyeti, Z.K.'nin tutuklulukta bulunduğu süreyi göz önüne alarak tahliyesine, İ.D.'nin de tutukluluğunun devamına karar verip duruşmayı erteledi. Z.K.'nin tahliye edilmesi üzerine mahkeme karıştı.

Öldürülen gencin annesi, babası ve duruşma salonundaki yakınları karara itiraz edip bağırdı. Bu sırada jandarmaların arasında bulunan sanık İ.D.'de yerinden kalkıp öldürdüğü gencin yakınlarına saldırmak istedi. Jandarmalar sanığı güçlükle etkisiz hale getirip nezarethaneye götürdü.