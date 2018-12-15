Sevgilisiyle 3 mühendis öldürdü 5 yıl sonra yakalandı

Bursa'da aldattığı sevgilisi ile yaptığı plan çerçevesinde Lütfullah Ahmet Erdin, Efkan Açıcı ve Bülent Kepçeli isimli mühendisleri 2002 yılında öldürülmesi olayına karışarak 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 24 yıl hapis cezası alan Figen Y. İstanbul’da yakalandı. Yaklaşık 5 yıldır aranan Figen Yıldırım’ın sahte kimlik kullandığı ortaya çıktı.

Cinayetler zinciri 31 Ocak 2002 yılında Bursa'da yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Figen Yıldırım isimli kadın Adem Güney ile aşk yaşıyordu. Bir süre Figen Yıldırım ile Tapu Kadastro Müdürlüğü’nde mühendis olarak çalışan Lütfullah Ahmet Erdin ile de birlikte olmaya başladı. Aldatıldığını öğrenen Adem Güney ile Figen Yıldırım arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından Adem Güney ile Figen Yıldırım Lütfullah Ahmet Erdin'i öldürmek için plan yaptı.

Plan çerçevesinde Figen Yıldırım, Lütfullah Ahmet Erdin'i arayarak buluşmak istedi. Lütfullah Ahmet Erdin ise Figen Yıldırım'ı alması için arkadaşı Bülent Kepçeli’yi gönderdi. Figen Yıldırım'ı alarak hareket eden Bülent Kepçeli'nin aracı Adem Güney ve arkadaşı Şahin Korkmaz tarafından Gemlik Yolu üzerinde durdurdu. Olay yerinde Adem Güney ve Şahin Korkmaz tarafından Bülent Kepçeli 21 yerinden bıçaklanarak öldürüldü.

Olayın ardından Adem Güney, Şahin Öztürk ve Figen Yıldırım'ı da alarak Lütfullah Ahmet Erdin’in ofisine giderek Lütfullah Ahmet Erdin ve Efkan Açıcı'yı da bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası Adem Güney ve Figen Yıldırım, cinayetler sırasında ellerinde oluşan kesikleri tedavi ettirmek için gittikleri poliklinikte yakalandı. Şahin Korkmaz ise kaçtı.

Adem Güney, Emniyetteki ifadesinde, “Mühendis benim sevgilimle ilişki kurdu, canıyla ödedi ama diğer 2 mühendis günahsızdı. İz bırakmamak için onları da öldürdük.” derken, mahkemede, suçlamaları kabul etmeyerek cinayetleri Şahin Korkmaz’ın işlediğini öne sürdü.

CEZAEVİNDE EVLENDİLER

Figen Yıldırım ise ifadesinde, olayın bu boyuta varacağını düşünmediğini söyledi. Adem Güney ve Figen Yıldırım, tutuklu olarak yargılanırken cezaevinde evlendiler. Figen Yıldırım, cezaevindeyken kaldığı koğuşta ağalığa soyununca koğuştakiler tarafından dövüldü. 2005 yılında bu evlilikten cezaevindeyken kız çocuk dünyaya getirdi. Bunun üzerine Figen Yıldırım’ın cezaevi değiştirildi. Şahin Korkmaz’da 2006 Mayıs ayında yakalandı.

YARGITAY CEZAYI ONAMAYINCA TAHLİYE OLDU

2005 yılında Adem Güney, Figen Yıldırım hakkında mahkeme 2’şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 24’e yıl hapis cezası verdi. Ancak 2011 yılında Yargıtay cezayı onamadığı için Adem Güney ve Figen Yıldırım 8 Ocak 2011 yılında tahliye edildi. Şahin Korkmaz’ın ise tutukluluğu devam etti. Yargıtay 2013 yılında cezayı onayınca Adem Güney ve Figen Yıldırım hakkında yakalama kararı çıktı.

5 YIL SONRA YAKALANDI

Bursa Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Figen Yıldırım’ın(35) İstanbul’da gizlendiğine yönelik bilgi aldı. Bu bilgi üzerine İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri ile birlikte koordineli çalışma başlatıldı. 4 ay süren çalışmanın ardından Figen Yıldırım’ın Maltepe Fındıklı Mahallesi’nde taksicilik yapan H.A ile birlikte yaşadığı belirlendi. Ekipler, önceki gün Maltepe’deki eve operasyon düzenledi. Kapıyı açan Figen Yıldırım, Semra Yıldırım adına düzenlenmiş sahte kimliği gösterdi. Polis, kimliğin sahte olduğunu söyleyince gerçek kimliğini açıklamak zorunda kaldı.

Gözaltına alınan Figen Yıldırım hakkında sahte kimlikten de işlem yapılacağı ve ardıdan adliyeye sevk edileceği belirtildi.