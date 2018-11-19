Sevk başlangıç tarihi ve sevk bitiş tarihi ne demek?

Sevk başlangıç ve bitiş tarihi bedelli askerlik celp dönemlerinin açıklanmasının ardından merak konusu oldu. Sevk başlangıç tarihi ve sevk bitiş tarihi nedir sorularının yanıtını arayan vatandaşlar, konu hakkındaki detayları internetten sorguluyor. Peki sevk başlangıç ve bitiş tarihi nedir?

Askerlik işlemlerini tamamlamış ve celp dönemi belirlenmiş bireylerin askerlik yerlerine sevk edilecekleri tarihe sevk tarihi denir. İşte sevk başlangıç tarihi nedir ve sevk bitiş tarihi nedir sorularının yanıtları… SEVK BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ NEDİR? Askerlik başvurusu yapan ya da askerlik çağında olan erkekler için düzenlenen belgelerde bulunan sevk başlangıç tarihi ifadesi, askerlik yapacak kişinin askerlik görevini yapacağı yere sevk işlemleriniin başlangıç tarihini belirtiyor. Sevk bitiş tarihi ise askerlik yapacak kişinin askerlik görevini yapacağı birliğe teslim olacağı son tarihi belirtiyor.

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