Şeyh Sait’ler değil, Atatürk kazanacak

Vatan Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek SÖZCÜ’ye konuştu. Perinçek, “Şeyh Sait ve Seyit Rıza, Atatürk’ün yönettiği Cumhuriyet Devrimi’ne karşı bölücü silahlı ayaklanmanın liderleridir” dedi ve ekledi: Biz, Şeyh Sait ve Seyit Rıza heykellerini kaldıracağız...

Aytunç Erkin

Vatan Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek 1960'lardan bu yana Türk siyasi hayatında önemli bir rol aldı. Her iktidar döneminde cezaevine düştü ancak devam etti… Şimdi de Türkiye'yi yönetmek için “Herkese iş, üreten millet, teröre son, güçlü devlet' sloganıyla yola çıktı. Perinçek'le Karaköy'deki Mahkeme Lokantası'nda buluştuk. Hemen bir not düşelim: Sokağın adı “Mahkeme” sokak çünkü adını Mahkeme Lokantası'nın hemen karşısında bulunan Cenevizlilerden kalan eski mahkeme binasından alıyor. Lokantanın bulunduğu bina da yine Cenevizliler zamanında, o dönemin tüccarlarının konaklaması için kurulan bir han. Mekana girdiğiniz anda sizi o zamanlara götüren bir lokantadır. Şimdi gelelim Perinçek'in anlattıklarına…

‘PKK EZİLDİ, HDP OYLARI DÜŞTÜ'

Perinçek, “Türk Ordusu ne zaman PKK'yı ezdi o zaman HDP'nin oyları düştü. Ancak siyaset kanalıyla özellikle HDP üzerinden bir ABD projesi karşımıza çıktı” dedi. Vatan Partisi lideri şöyle devam etti: “Şeyh Sait (Şubat 1925'ten Nisan 1925'e kadar süren Şeyh Said isyanı Cumhuriyet tarihinin ilk geniş çaplı ayaklanmasıdır) ile Atatürk, Seyit Rıza (1937'de ayaklanıp idam edilmişti) ile Atatürk bir arada olmaz. Şeyh Sait ve Seyit Rıza, Atatürk'ün yönettiği Cumhuriyet Devrimi'ne karşı bölücü silahlı ayaklanmanın liderleridir. Eğer Şeyh Sait ve Seyit Rıza'nın heykelleri Diyarbakır ve Tunceli meydanlarında kalırsa, bir süre sonra Türkiye bölünür ve Atatürk heykelleri de yıkılır. Vatan Partisi'nin merkezinde bulunduğu milli hükümet, Diyarbakır ve Tunceli halkının rızasını alarak Şeyh Sait ve Seyit Rıza heykellerini kaldıracaktır.”

“NOBLE DİNA TATBİKATI ÖNEMLİ”

Doğu Perinçek, “Türkiye'nin gerçek gündemi başka yaratılan gündem başka” diyor ve ABD, İsrail ve Yunanistan'ın nisan ayında Akdeniz'de yaptıkları tatbikatın adına dikkat çekiyor: “Tatbikatın adı ‘Noble Dina', Türkçe ifadesiyle ‘Asil Dina' anlamına geliyor. Dina kelimesi ise ‘Temize çıkarılan' anlamında kullanılıyor. Meis Adası'nda yapılan tatbikat senaryosuna göre, Kıbrıs Rum Kesimi-İsrail ortak doğalgaz arama platformu, ‘düşman kuvvet' diye nitelenen Türk Hava Kuvvetleri uçaklarının saldırısına uğruyor. Bu saldırıyı defetmek için, Kürecik'teki füze kalkanı devreye sokuluyor. Radar, Türk jetlerini izliyor ve ABD gemisindeki füzeler, Türk uçaklarını vuruyor.” Peki ne var bunda diyoruz, Perinçek, Tevrat'tan anlatıyor:

TEVRAT'IN YARATILIŞ BÖLÜMÜ…

“Tevrat'ın Yaratılış bölümünde Dina, Hz. Yakup'un ilk karısı Lea'dan olan kızıdır. Kenanlı (Filistinli) prens Şekem, Dina'yı kaçırıp ırzına geçmiştir. Bunun üzerine Dina'nın ağabeyleri Şimon ve Levi, kardeşlerinin intikamını almak için Şekem'e gider. Şekem, Dina'yla evlenmek istediğini söyler. Dina'nın kardeşleri tüm bunları kabul etmekle beraber, ‘Sen de bizim gibi sünnet olursan, bizim gibi inanırsan bu olabilir' derler. Şekem, ağabeylerin önerisini kabul eder ve halkına, İsrailoğullarıyla dost olacaklarını anlatır ve halk; onların dinine uyar. Ancak Yakup'un oğulları çok geçmeden şehri yağmalar ve Şekem'i öldürürler. Burada Dina'nın ağabeyleri ABD ve İsrail. Kenanlı Prens Şekem ise Türkiye. İşte bu tatbikata bu yüzden Noble Dina dediler ve Türkiye'den intikam alıyorlar.”

‘KAVALA DA ILICAK DA ÇIKACAK'

Doğu Perinçek, “PKK'ya 5 bin TIR silah veren ABD bizim dostumuz değil düşmanımızdır” vurgusu yapıyor ve iktidar olurlarsa ne yapacaklarını şöyle anlatıyor: “FETÖ'cülerle kültürel, ideolojik anlamda mücadele edilecek. PKK'nın kökü kazınacak. Atatürk Devrimi rotasında bir Türkiye inşaa edilecek. Benim yönettiğim bir ülkede Osman Kavala da Nazlı Ilıcak da tutuklanmayacak. Göreceksiniz 1.5 yıl içinde bizim izlediğimiz politika iktidara gelecek.”