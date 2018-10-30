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Seyir halindeki hafif ticari araçta kapıyı açıp, dans etti

Adana'da, hareket halindeki hafif ticari aracının kapısını açan sürücü, ayağa kalkıp, müzik eşliğinde dans etti. Sürücünün tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

android-time 11:09 30 Ekim 2018
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Adana'da, hareket halindeki hafif ticari aracının kapısını açan sürücü, ayağa kalkıp, müzik eşliğinde dans etti. Sürücünün tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Adana’da ismi öğrenilemeyen sürücü, hareket halindeki hafif ticari aracının kapısını açıp, ayağa kalkarak, müzik eşliğinde dans etmeye başladı. Sürücünün bazen arkasına dönüp, tek eliyle direksiyonu kontrol etmeye çalıştığı görüldü.

Tehlikeli yolculuk, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, viraja yaklaşan sürücünün bir ayağını yere sürterek, aracı yönlendirdiği anlar da yer aldı. Sürücü, daha sonra hafif ticari aracıyla ara sokaklara girerek, gözden kayboldu. Sosyal medyadan paylaşılan bu görüntü, izleyenlerin tepkisini çekti.
ADANA, (DHA)

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Son güncelleme: android-time 11:2630.10.2018
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