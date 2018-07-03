Sıcak alarmı! Meteoroloji’den son dakika hava durumu haberleri

Yağışlarla geçen yaz günleri geride kalıyor, güneşli ve sıcak günler geliyor. Meteoroloji’nin son tahminlerine göre yurdun büyük çoğunluğunda güneşli ve sıcak bir hava hakim olacak. Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara’nın doğusu ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.
SICAKLIKLAR ARTIYOR
Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu, Trakya kesiminin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde doğusunda yer yer pus hadisesi bekleniyor.
BILECIK °C, 33°C
Az bulutlu
BURSA °C, 33°C
Az bulutlu
ISTANBUL °C, 31°C
Az bulutlu
KOCAELI °C, 34°C
Az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHISAR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
DENIZLI °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
IZMIR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
KUTAHYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, sabah Doğu Akdeniz kıyılarının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
K.MARAS °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
MERSIN °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ESKISEHIR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KIRSEHIR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde puslu
DÜZCE °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.
ARTVIN °C, 29°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇORUM °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 27°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 27°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeyinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BİTLİS °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ERZURUM °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 33°C
Az bulutlu ve açık