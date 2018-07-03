Sıcak alarmı! Meteoroloji’den son dakika hava durumu haberleri

Yağmur, dolu ve sağanaklarla geçen günler geride kaldı yurdun tümü sıcaklara teslim oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre çok dar alanları etkileyecek yağışlar haricinde yurdun tümünde hava açık olacak. Türkiye'nin güney bölgelerinden ise yüksek sıcaklık değerlerine dair haberler gelecek...

Yağışlarla geçen yaz günleri geride kalıyor, güneşli ve sıcak günler geliyor. Meteoroloji’nin son tahminlerine göre yurdun büyük çoğunluğunda güneşli ve sıcak bir hava hakim olacak. Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara’nın doğusu ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

SICAKLIKLAR ARTIYOR

Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu, Trakya kesiminin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde doğusunda yer yer pus hadisesi bekleniyor.

BILECIK °C, 33°C

Az bulutlu

BURSA °C, 33°C

Az bulutlu

ISTANBUL °C, 31°C

Az bulutlu

KOCAELI °C, 34°C

Az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

DENIZLI °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

IZMIR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

KUTAHYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, sabah Doğu Akdeniz kıyılarının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

K.MARAS °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

MERSIN °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ESKISEHIR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KIRSEHIR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde puslu

DÜZCE °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

ARTVIN °C, 29°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇORUM °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 27°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeyinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BİTLİS °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ERZURUM °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 33°C

Az bulutlu ve açık