Sıcaklar bitmiyor! Meteoroloji’den hava durumuna dair son tahminler…

Hava durumuna dair son tahminler merakla araştırılırken sıcaklar bitmiyor ancak yer yer yaz yağmurları etkiliyor. Özellikle güney kesimlerdeki yüksek sıcaklar dikkat çekerken Doğu Karadeniz'de yer yer sağanaklar dikkat çekiyor. İşte hava durumuna dair Meteoroloji'nin son tahminleri...

Bunaltıcı sıcaklar yurdu terk etmiyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah Bartın, Karabük, Bolu, Rize ile öğle saatlerinden sonra İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Sakarya, Bilecik, Bolu, Düzce, Ordu, Eskişehir ve Ankara’nın kuzeybatı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



SICAKLAR MEVSİM NORMALLERİNİ 7 DERECE AŞTI

Yağışların; gece saatlerinde Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 mm) olması bekleniyor. Sıcaklıklarda ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. İç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normallerinin civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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