İlk kar düştü ama sıcaklar geri dönüyor! İşte son dakika hava durumu haberleri!

Yurdu adım adım sarmaya devam eden yağışlı hava dalgasıyla beraber hava sıcaklıkları da düştü. İstanbul'da gece sıcaklıklar 19 derecenin altına inmeye başladı. Son dakika tahminlerine göre yarından itibaren yurdun tamamına yayılacak olan yağışların ardından hava sıcaklıkların tekrar artması bekleniyor...

Son dakika Meteoroloji raporlarına göre yarından itibaren yurdun genelinde kendisini gösterecek olan yağışlarla beraber düşen hava sıcaklıkları yağışların ardından yine yükselecek. Bugün İstanbul’da 26 derece dolaylarında gezen hava sıcaklıkları cumartesi ve pazar günü 30 derece civarına yükselecek…

TÜRKİYE’NİN ÇATISINA İLK KAR DÜŞTÜ

Iğdır ile Ağrı arasında yer alan, 5 bin 137 metrelik rakımıyla ülkenin en yüksek dağı olan ve “Türkiye’nin çatısı” şeklinde nitelendirilen Ağrı Dağı’nın yaklaşık 4 bin rakımından zirveye kadar olan bölümü, kar nedeniyle beyaza büründü.

Ağrı Dağı, zirvesini kaplayan kar ve üzerindeki bulutlarla etkileyici görüntüler oluşturdu. – Bölgede hava mevsim normalleri civarında Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava sabah saatlerinde az bulutlu açık, zamanla parçalı, kuzey ve kuzeydoğu kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Havanın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar kuzeyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek. Gün içinde en yüksek hava sıcaklığının Iğdır’da 30, Ağrı’da 29, Erzincan’da 28, Kars ve Erzurum’da 25, Ardahan’da 22 derece olması öngörülüyor.

YAĞIŞLAR PAZAR GÜNÜ TERK EDİYOR

Türkiye’nin büyük kısmında etkisini gösterecek yağışlar pazar gününden itibaren etkisini kaybedecek.

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METEOROLOJİ’DEN BAZI İLLERE SAĞANAK UYARISI GELDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın kuzeyi ve doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Çanakkale ve Balıkesir’in kuzeyi, Giresun, Kastamonu, Sinop, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Burdur, Isparta ve Antalya’nın batısı ile yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren Kırşehir, Yozgat, Amasya ve Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.