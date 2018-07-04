Sıcaklara dikkat, uyarı geldi! Meteoroloji’den son dakika hava durumu haberleri…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu ile ilgili son tahminlerini yayınladı. Meteoroloji'ye göre hava sıcaklıkları yükseliyor, yurdun bazı bölgelerinde mevsim normallerinin 10 derece üstüne çıkacak. Birçok şehirden aşırı sıcaklara dair haberler gelecek. İşte son dakika hava durumu tahminleri ve uyarılar...

Yazın bunaltıcı sıcakları yurdu etkilemeye başladı, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin ciddi şekilde üzerine çıkmaya başladı. Meteoroloji’nin tahminlerine göre hava sıcaklıkları gün geçtikçe artacak.

MEVSİM NORMALLERİNİN 10 DERECE ÜZERİNE ÇIKACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Ordu çevreleri ile öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, güney ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 5 derece, doğu kesimlerde ise 6 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

EGE VE MARMARA’YA UYARI GELDİ

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ege ve Marmara Bölgesi'nde bazı illerde hava sıcaklığının artarak mevsim normallerinin 2-5 derece üzerinde seyredeceği ve sıcak havanın hafta boyunca etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Bu hafta boyunca hava sıcaklarının İzmir'de 37, Aydın'da 41, Manisa'da 39, Balıkesir'de 35 ve Çanakkale'de 33 dereceye kadar yükseleceği tahmin edildi. Yüksek hava sıcaklıklarının meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar için güneş ışınlarının dik geldiği 10.00-16.00 saatlerinde güneş ışınlarına direkt maruz kalınmaması konusunda ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği kaydedildi.

İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale'de şimdiye kadar temmuzda görülen ortalama en yüksek sıcaklıkla yarından itibaren 5 gün beklenen hava sıcaklıkları şöyle: