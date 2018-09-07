Hırkaları hazırlayın, sıcaklar günden güne düşecek! Hava durumunda son dakika tahminleri…

Hava sıcaklıkları adım adım düşerken Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika tahminleri merakla araştırılıyor. Birkaç gündür İstanbul ve çevresini etkileyen yağışlı hava bir süre daha etkisini sürdürecek. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan son dakika hava durumu tahminleri...

Hava sıcaklıkları düşmeye devam ederken vatandaşlar hava durumundaki son dakika detaylarını merak ediyor. Sonbaharın etkisi kendini adım adım göstermeye başlıyor. Hava sıcaklıkları düşerken yurdun birçok bölgesinden yağmur haberleri geliyor. Bugün yurdun kuzey ve doğu bölgelerinde kendini gösterecek yağışlar yarın ve pazar günü etkisini azalsa da devam edecek.

HAVA SICAKLIKLARI ADIM ADIM DÜŞÜYOR

Yaz adım adım geride kalırken hava sıcaklıkları düşmeye devam ediyor. İstanbul’da bugün 29 derece dolaylarında seyredecek olan hava sıcaklıkları gelecek hafta başında 26 derece dolaylarına düşecek.

YAĞIŞLAR BİTMİYOR

Birkaç gün önce yurdu etkisi altına almaya başlayan yağışlı hava bitmiyor. Yarın ve ilerleyen günlerde etkisini sürdürecek olan yağışlar gelecek haftada da kendini göstermeye devam edecek. Yağışlı hava dalgasıyla beraber hava sıcaklıkları düşüşünü sürdürecek.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile İstanbul çevrelerinin bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISTANBUL °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELI °C, 29°C

Parçalı bulutlu

KOCAELI °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı bulutlu, zamanla bölge genelinin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 25°C

Parçalı zamanla az bulutlu

DENIZLI °C, 32°C

Parçalı zamanla az bulutlu

IZMIR °C, 31°C

Parçalı zamanla az bulutlu

MANISA °C, 33°C

Parçalı zamanla az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde Adana ve Osmaniye çevreleri ile Hatay’ın kıyı kesimlerinin, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz’in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 30°C

Parçalı bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 29°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSIN °C, 31°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ankara, Eskişehir, Çankırı ve Sivas çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 24°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

CANKIRI °C, 26°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKISEHIR °C, 25°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 26°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu sabah ve öğle saatlerinde Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.

BOLU °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARABUK °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri ile bu sabah ve öğle saatlerinde bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bugün öğle saatlerinden sonra Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.

AMASYA °C, 31°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORDU °C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bugün öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 24°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 26°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 29°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 24°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR °C, 31°C

Parçalı zamanla az bulutlu

GAZIANTEP °C, 28°C

Parçalı bulutlu

SANLIURFA °C, 32°C

Parçalı zamanla az bulutlu

SIIRT °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu