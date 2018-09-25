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Şiddet gören minik kızın annesiyle çöp evde yaşadığı ortaya çıktı

Tuzla'da şiddet gören minik kız çocuğunun, annesiyle birlikte yaşadığı çöp evin görüntüleri ortaya çıktı.

android-time 16:21 25 Eylül 2018
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Tuzla'da şiddet gören minik kız çocuğunun, annesiyle birlikte yaşadığı çöp evin görüntüleri ortaya çıktı.

Tuzla’da A.D. isimli bir kadının sokak ortasında minik kızına şiddet uygulaması mahalleliyi ayağa kaldırdı. Görüntülerin ardından harekete geçen Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, anne A.D.’yi gözaltına aldı. İfadesi alınmaya başlanan annenin psikolojik sorunlarının olduğu öğrenildi. Şiddete maruz kalan minik çocuk ise Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.

Anne kız çöp evde yaşıyordu

Şiddet gören minik kız çocuğunun annesiyle birlikte yaşadığı evin görüntüleri ortaya çıktı. Adeta bir çöp evi andıran dairenin duvarlarında çeşitli yazılar olduğu görüldü. İçler acısı haldeki evde çöplerin biriktiği, tuvalet ve banyonun da pislik içerisinde olduğu görüldü.

İSTANBUL (İHA)

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Son güncelleme: android-time 16:5625.09.2018
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