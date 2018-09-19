Sıfır Atık Projesi’nde ilk adımı Valilik attı

İsrafın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek, atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesini amaçlayan ‘Sıfır Atık Projesi ‘nin Gaziantep’te ilk uygulaması Valilik binasında başlatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının vizyon projesi ‘Sıfır Atık Projesi ‘nin tanıtım toplantısı Vali Ali Yerlikaya başkanlığında yapıldı.

Gaziantep Valiliği'nde gerçekleştirilen toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Vali Yardımcısı Alaaddin Serdar Polat, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Alan ve projede görev alan yetkililer katıldı.

Toplantıda söz alan Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Alan, israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek, atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda kaynağında ayrı ayrı toplanarak geri kazanımının sağlanmasını kapsayan Sıfır Atık Projesiyle ilgili bilgiler verdi.

Aşamalı olarak öncelikle kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanacak olan proje ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Vali Yerlikaya ise sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkların kontrol altına alınarak gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye, yaşanabilir bir dünya bırakılmasını amaçlayan Sıfır Atık Projesi'nin önemini vurguladı.

İLK UYGULAMA VALİLİK'TE BAŞLADI

Vali Yerlikaya, israfın önlenmesi için tüketim alışkanlıklarının değiştirilmesi, atıkların doğaya ve insan sağlığına vereceği zararların azaltılması, geri dönüşüm ve kazanım bilincinin yaygınlaştırılması konusunda kamu personeli, öğrenciler ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik eğitimler verilmesi gerektiğini söyledi. Yerlikaya projenin uygulanması ve yaygınlaştırılması konusunda herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini belirterek, uygulamaya ilk olarak Valilik binasından başlandığını bildirdi.