Sigara bırakma ilacı bitti!

Mersin’de sigara bırakmak için Şehir Hastanesi’ne giden vatandaşlar geri çevriliyor. İlaç eczanelerde 300 ila 400 TL arasında satılıyor.

Dövizin yükselmesinin ardından artan ilaç fiyatları nedeniyle hastanede tedavi olmak isteyenlere bir süreliğine ücretsiz ilaç desteğinde bulunulamıyor. ALO 171 hattı yetkilileri ise ücretsiz ilaç destek kampanyasının sürdüğünü bildiriyor.

Mersin Şehir Hastanesi sigara bırakma polikliniklerine başvuran vatandaşlar, eli boş dönüyor. Sigarayı bırakmak isteyen birçok kişi hastanede, “Ücretsiz ilacımız yok. Dilerseniz eczaneden ücretli olarak satın alabilirsiniz” yanıtı ile karşı karşıya kaldı.

Bakanlık daha önce, sigarayı bırakmak için tedavi olanlara sosyal güvencesinin olup olmadığına bakılmadan ücretiz ilaç verileceğini açıklamıştı. ALO 171 danışmanları ise ücretsiz ilaç kampanyasının devam ettiğini bildirdi. Ancak, uzun bir süredir Mersin Şehir Hastanesi'nde sigara bırakma ile ilgili ilaçların stoklarda bulunmadığı öğrenildi. İlacın eczanelerdeki fiyatı ise 300 ila 400 TL arasında değişiyor.