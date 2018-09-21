‘Sigara içme’ diyen karısını öldürüp tıraş olmaya gitti

Aksaray’da hurdacılık yapan Murat B., 'evin içinde sigara içme' diyen karısını ellerini, ayaklarını bağlayıp, ağzını da koli bandıyla kapattıktan sonra urgan ile boğarak öldürdü. Daha sonrasında berbere giden katil koca, tıraş olurken polisin tarından yakalandı.

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesine bağlı Gaziemir köyünde hurdacılık yapan Murat B. (35), 3 yıldır resmi nikahı olmadan birlikte yaşadığı Aynur Gedik (37) ile sabah saatlerinde sigara içme konusunda tartışmaya başladı. “Evin içinde sigara içme” diyen Gedik ile tartışan Murat B., tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Gedik'in ellerini ve ayaklarını urganla bağladıktan sonra ağzını da koli bandıyla kapattı. Ardından urganı kadının boğazına saran Murat Bakan, Gedik'i urganla boğarak öldürdü.

Cesedi kızı buldu

Olayın ardından Murat B. evden ayrılırken, ölen kadının kızı Hasret Gedik (17) annesini odasında yerde yatar vaziyette buldu. Annesinin elleri ve ayakları bağlı hareketsiz yerde yattığını gören Hasret Gedik, önce sağlık ekiplerine sonra da jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen 112 acil yardım ekipleri kadının öldüğünü tespit ederken, jandarma ekipleri cinayeti işlediği ihtimali nedeniyle Murat B’nin yakalanması için Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçti.

Tıraş olurken yakalandı

Katil kocanın Gülağaç ilçesine gidebileceği bilgisine ulaşan Jandarma ekipleri, durumu hemen Gülağaç İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri kısa sürede şahsın berberde tıraş olduğunu tespit etti. Berbere operasyon düzenleyen ekipler, Murat B.’yi tıraş olurken yakalayarak gözaltına aldı. İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen Murat Bakan, ilk ifadesinin ardından sorgulanmak üzere Güzelyurt İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. İlk ifadesinde cinayeti itiraf eden Murat B., eşiyle evin içinde sigara içme konusunda tartıştıklarını söyledi.

“Annemi istiyorum annemi”

Evde annesinin cansız bedenini bulan Hasret Gedik ise gözyaşlarına boğuldu. Annesi tabutla evden çıkarken tabutun arkasından giden Hasret Gedik, “Annemi istiyorum, annemi” diye ağladı. Güçlükle ayakta durabilen Hasret Gedik, yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Olayı anlatan Aynur Gedik ablası Güleser Gedik (54), “Gece boğmuş. Elini ayağını bağlamış. Ağzını da bantlamış”dedi.

AKSARAY (İHA)