SİHA’lardan dikkat çeken Yunanistan rotası

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait SİHA’ların dün gerçekleştirdiği eğitim ve görev uçuşu rotası dikkat çekti. Yunan adalarına yakın uçuş gerçekleştiren SİHA’nın izlediği rota, geçtiğimiz günlerde küstah açıklamalarda yapan Yunan Genelkurmay Başkanı Evangelos Apostolakis’e bir cevap olarak yorumlandı.

Çanakkale'de Bayraktar TB2 SİHA sisteminde, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun katılımları ile eğitim ve görev uçuşu icra edildi.

SİHA'nın Yunanistan adalarına yakın bir uçuş gerçekleştirmesi bir mesaj olarak değerlendirildi. Yunan Genel Kurmay Başkanı Evangelos Apostolakis'in “Türkler kayalıklarımıza çıkarsa yerle bir ederiz. Hükümetimiz de aynı görüştedir” sözleri Türkiye tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

EGE DENİZİ ÜZERİNDE EĞİTİM UÇUŞU

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar SİHA'ların uçuşu ile ilgili Twitter'dan yaptığı paylaşımla, İHA'ların Ege Denizi üzerinde eğitim ve görev uçuşu gerçekleştirdiğini belirterek: “Bugün, Ege üzerinde SİHA'larımızın eğitim-görev uçuşlarını gerçekleştirdik. Komutanlarımıza ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim” dedi.

HAVA HEDEFLERİNİ DE VURABİLECEK

Öte yandan SİHA'lara hava muharebelerinde kullanılan “Stinger Güdümlü Mermi” montesi yapıldığı öğrenildi.