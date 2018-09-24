Siirt’te 5 terörist etkisiz hale getirildi

Siirt'in Baykan ilçesine bağlı 8 kırsal mahallede 23 Eylül tarihinde uygulanan sokağa çıkma yasağı bugün saat 21.30'da sona erdi. Bölgede yürütülen operasyonda ise PKK'lı 5 teröristin etkisiz hale getirildiği, ayrıca çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiği belirtildi.

Siirt Valiliği’nce yapılan yazılı açıklamada Baykan ilçesine bağlı Çukurca, Oğlaklı, Meşelik, Ardıçdalı, Bahçeli, Korucu, Aydınlar ve Çamtaş mahallesinde 23 Eylül günü başlayan operasyon nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı bugün saat 21.30’da sona erdiği belirtildi. Valilikten yapılan ikinci açıklamada ise operasyonun sonuçlarına ilişkin bilgi verildi.

Bölgede yürütülen operasyon kapsamında çıkan çatışmalarda PKK’lı 5 teröristin etkisiz hale getirildiği, ayrıca çok sayıda silah, mühimmat, sağlık ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği belirtilen Valilik açıklaması şöyle:

“24 Eylül 2018 günü Siirt İl jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Siirt’in Baykan ilçesi Çukurca köyü kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonlarda bölücü terör örgütü PKK mensubu toplam (5) terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristler ile birlikte; (2) adet Seyyar dipçikli Kaleşnikof tüfek, (10) adet Kaleşnikof şarşörü, (291) adet Kaleşnikof fişeği, (3) ader şarjör kütüğü, (4) adet el bombası,(2) adet sırt çantası, (3) adet kırık şemsiye, (1) adet radyo (3) adet not defteri, (1) adet Flash bellek, (1) adet uyku tulumu, (1) adet panço, (1) adet terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan rozeti, terör örgütü mensuplarına ait kıyafetler, sağlık malzemeleri, çok sayıda yaşam malzemeleri ile örgütsel dokümanlar ele geçirilmiştir. Bölücü Terör Örgütü unsurlarına yönelik operasyonlara kararlılıkla ve son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edilecektir.” DHA