Ölüme terk edilen kediler kurtarıldı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde havalandırma boşluğuna düşen ve iş yeri sahibinin duvarın delinmesine izin vermemesi üzerine ölüme terk edilen 5 yavru kedi saatler sonra sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Tartışmalara konu olan olay Edremit İlçesi'nde Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bir apartmanda meydana geldi. Binanın havalandırma boşluğundan kedi sesi geldiği yönündeki ihbarın üzerine Edremit Belediyesi itfaiyesi adrese geldi.

MAĞAZA SAHİBİ İZİN VERMEDİ

Giyim mağazasının duvarında delik açılması gerektiğine karar veren itfaiye ekipleri mağaza yetkilileri ile irtibata geçti. Ancak mağaza sahibi başka bir yoldan sıkışan hayvanların kurtarılmasını istedi ve duvarın yıkılmasına izin vermedi. İtfaiye yetkilileri kedileri kurtarmak için geldikleri mağazadan ayrılmak zorunda kaldı.

BELEDİYE AÇIKLAMA YAPTI

Edremit Belediyesi yetkilileri durumu hemen savcılığa intikal ettirdi. Savcılık jet hızıyla soruşturma başlatınca duvarını yıktırmayan iş yeri sahibi de geri atım attı. Saatler sonra belediyeyi telefonla arayan iş yeri sahibi “Tamam gelin ne gerekiyorsa yapın. Kedileri kurtarın” dedi. Bunun üzerine yeniden olay yerine dönen ekipler, duvarı delerek havalandırmaya kaçan 5 yavru kediyi kurtardılar.

MUTLU SON… KEDİ KURTARILDI

Belediyeden Sözcü’ye yapılan açıklamada “İlçemiz Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan bir apartmanın havalandırma boşluğuna sıkışan küçük dostumuz kurtarıldı. Belediye Başkanımız Kamil Saka'nın girişimleri sonucu gerekli izinler alınarak kısa süre içerisinde başlatılan kurtarma çalışması başarıyla sonuçlandı. Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü, Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilen çalışma neticesinde havalandırma boşluğuna sıkışan 5 adet yavru kedi sağ salim kurtarıldı. Sağlık İşleri Müdürlüğü'müz tarafından hemen ilk kontrollerin yapıldığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu görülen yavrular Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İvrindi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'ne ekiplerimiz tarafından teslim edildi.” denildi.