Silahlı gaspçı marketi soydu, çıkarken “iyi günler” dedi

İstanbul Güngören'de gündüz vakti bir markete giren silahlı gaspçı 43 bin lirayı aldıktan sonra çalışanlarına “iyi günler” dileyerek kayıplara karıştı. Polis, gaspçıyı daha önce aynı suçtan cezaevine giren ağabeyinin evinde yakalandı.

Güngören Mareşal Favzi Çakmak Mahallesi’nde girdiği marketteki reyonları dolaşan bir kişi daha sonra gizli kasanın bulunduğu alana geçti. Gizli kasanın başında bekleyen görevliyi silahla tehdit ederek etkisiz hale getiren eli silahlı gaspçı, kasadaki 43 bin lirayı aldı.

“BEN ÇIKMADAN BAĞIRIRSAN SENİ VURURUM”

Kasa görevlisini ise “Ben marketten çıkana kadar bağırırsan seni vururum” diye tehdit eden şüpheli daha sonra kasiyerlere “İyi Günler” dileyerek olay yerinden kaçtı. Bir süre sonra gizli kasanın bulunduğu alandan çıkan görevli yaşadığı dehşeti anlatarak polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çalışma kapsamında marketin güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin kimliğini belirleyerek takip başlattı.

GASPÇININ AĞABEYİ TANIDIK ÇIKTI

Sürdürülen takipler sonucu polis şüpheli Rezzan D.'nin ağabeyinin Esenler'deki evinde saklandığını belirlemesi üzerine operasyon düzenledi. Adrese giren polis ekipleri şüpheli Rezzan D.'yi gözaltına alırken, şok yaşadı. Polisin ev sahibi olan ağabey Mazhar D.'yi de yaklaşık 3 ay önce gasp suçundan yakaladığı ortaya çıktı.

“100 GÜN YATIP ÇIKTIM”

Yaklaşık 3 ay önce düzenlenen operasyonda yakalanarak tutuklanan Mazhar D., “Ben suçsuzum, 100 gün cezaevinden yattım çıktım” dediği öne sürüldü. Silahlı gasp suçlusunun yaklaşık 3 ay içerisinde tahliye edilmesi ise polisleri bile şaşırttı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Rezzan D. sevk edildiği mahkemece tutuklandı.