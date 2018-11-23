Silahlı kuyumcu soygunun kamera görüntüsü ortaya çıktı

İstanbul Kağıthane’de, girdiği kuyumcuyu kelepçeleyip bıçaklayan ardından altınlarla kaçarken yakalanan zanlı Harun G.’nin yaptığı soygunun güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Harun G. emniyetteki ifadesinde, “Kredi borcumu ödeyemedim. Amerikan filmlerinden de etkilenince soygun planı yaptım” dedi.

Kağıthane'deki silahlı soygun olayı şöyle gelişmişti: Harun G. (25) dün öğlen saatlerinde Talatpaşa Mahallesi'ndeki bir kuyumcuya girerek, kuyumcu İbrahim Akın'a (51) silah doğrultan Harun G., dükkanın kepenklerini indirerek altınları getirdiği çantaya doldurmaya başlamıştı.

45 DAKİKA ARBEDE

Harun G.,'nin altınları çantaya doldurduğu sırada kuyumcu İbrahim Akın'ın direnişiyle karşılaştı. İkili arasında yaklaşık 45 dakika boyunca arbede yaşanmıştı. Arbedenin ardından soyguncu, kuyumcu Akın'ı kelepçeledikten sonra altınları tekrar çantaya doldurmaya devam etmişti.

KELEPÇEYİ ÇÖZÜNCE BIÇAKLANDI

Elindeki kelepçeyi çözerek tekrar direniş gösteren kuyumcuyu 4 yerinden bıçaklayan şüpheli aldığı altınlarla birlikte kaçmaya başladı. Bu sırada kuyumcuya gelen İbrahim Akın'ın akrabası Mehmet Akın da soyguncunun peşine düşerek, kısa süren kovalamacanın ardından soyguncu yakalayıp polise teslim etmişti.

“AMERİKAN FİLMLERİNDEN ETKİLENDİM”

Emniyette sorguya alınan Harun G.'nin soyguna giderken, tanınmamak için üst üste çok sayıda kıyafet giydiği öğrenildi. Harun G.'nin ifadesinde, “Yaklaşık bir yıldır işsiz olduğum için çektiğim kredi borcunu ödeyemedim. Sürekli izlediğim Amerikan filmlerinden etkilenerek soygun planı yaptım” dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Harun G. adliyeye sevk edildi.