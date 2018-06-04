Şile’de facia! Ünlü şarkıcı Onurcan Özcan tekne batması sonucu denizde kayboldu

Şile'den denize açılan fiber teknenin batması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi suda kayboldu. Kaybolan kişinin Ünlü şarkıcı Onurcan Özcan olduğu belirtildi.

Alınan bilgiye göre, İmrenli Koyu’ndan denize açılan 5 kişinin içinde bulunduğu tekne, kıyıdan yaklaşık 300 metre açıkta, henüz bilinmeyen bir nedenle alabora oldu. Teknedeki Hasan Ekşi (23), Recep Gülyıldırım (26), Levent Sarı (30) ve Ulaş Sarı (23) yüzerek kıyıya çıktı. Bölgeye çağrılan sağlık ekiplerince, baygın olan Gülyıldırım’a ilk müdahale kıyıda yapıldı. Hastaneye kaldırılan Recep Gülyıldırım, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Arkadaşlarının teknede olduğunu belirttiği Onurcan Özcan’a (21) ise aramalara rağmen ulaşılamadı. Jandarma, Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ekipleri, Özcan’ın bulunması

için çalışma başlattı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada ise Özcan’ın bulunması için 1 Sahil Güvenlik botu,1 Sahil Güvenlik dalış timi ve 1 Sahil Güvenlik helikopteri ile KIYEM-5 ve KIYI-5 Botları tarafından müşterek arama kurtarma faaliyeti icra edildiği belirtildi. Çalışmalarda, henüz bir bulguya rastlanılamadığı kaydedildi.

Onurcan Özcan’la ilgili sanatçı Ferhat Göçer de sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Göçer, “Son albümde ‘Yalnızlığın ezgisi’ eserini okuduğum çok genç ve büyük yetenek #onurcanözcan Şile'de tene kazasında kayboldu haberi geldi.. çok üzgünüm umarım doğru değildir,kurtulması için dua edyorum” ifadelerini kullandı. AA