Şile’de kurtarma çalışmalarına hava muhalefeti engeli

Şile’de dün karaya oturan kargo gemisi dev dalgalarla boğuşuyor. Dalgaların arasında kalan gemiyi kurtarma çalışmaları hava muhalefetinden dolayı ertelenirken, geminin son hali havadan görüntülendi.

Şile'de karaya oturan gemiyi kurtarma çalışmaları kötü hava şartlarından dolayı ertelendi. Şile Sahilköy açıklarında battıktan sonra yan yatan Natalia adlı gemi dev dalgalarla boğuşuyor. Geminin son durumu havadan görüntülenirken, çekilen görüntülerde geminin dalgalar arasında savrulduğu görülüyor. Geminin çekilebilmesi için hava durumunun normal şartlara dönmesi bekleniyor.

AĞIR DENİZ ŞARTLARINDA ZORLANDI

Geminin sahibi Erhan Hantal, dün yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

“Saat 6’da Kıyı Emniyeti’nden römorkör talebimiz oldu. Bir römorkör çıktı ağır şartlardan gidemedi. İkinci römorkör de gidemedi. İstanbul Boğazı’na giriş yapmadan önce Şile üzerilerinde giriş sırasını bekliyordu. Sıralarını beklerken demir attılar. Sonra demirini almak istedi. Ağır deniz şartlarıyla beraber zorlandı. Makinede denize yenik düştü. Karaya doğru sürüklenmeye başladılar. Hantal, geminin saat 04.00 sıralarında yavaş yavaş sürüklenmeye başladığını yardım taleplerinin de 06.00’da olduğunu belirterek, “Saat 6 gibi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden kaptanın römorkör talebi oldu. İlk römorkör gelmeye çalıştı ancak hava şartları müsaade etmedi. İkinci römorkör de gidemedi” diye konuştu.

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MAKİNE DAİRESİ SU ALMIŞ

Geminin karaya kıç kısmından oturduğunu söyleyen Hantal, “Personelin verdiği bilgiye göre makine dairesinde su alma olduğunu söylediler. Bu gözle görünen gözle görülmeyen kısmı var. Hasar tespitinin ortaya çıkartılabilmesi için dalgıçlar hasar tespit yapacak. Çok ağır bir şey yoksa yerinde müdahaleyle, eğer farklıysa istenmeyecek şeyler varsa yükü tahliye etmek zorunda kalacağız. Bunun için de farklı deniz aracı getireceğiz. Gemiyi yüzdürmeye çakışacağız. Eğer olmuyorsa gemi olduğu gibi hurdaya çıkar. Şu anda alacağı suyu aldı. Suyun derinliği 6.5 metre. Su kesimi 6.30 metre. Yaklaşık 50- 60 santimetre batma var” şeklinde konuştu.

İHA