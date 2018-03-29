Silivri Belediye Başkanı’ndan Uysal’a tepki

Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın metrobüsün Silivri’ye uzatılmayacağına ilişkin açıklamasına tepki göstererek “Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri halkı cezalandırılıyor. Uysal kısa bir süre önce de ‘Oy vermeyen yerlere metro yapılmayacak’ gibi çok acı veren bir açıklamada bulunmuştu” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal'ın Silivri ile ilgili açıklamalarına CHP'li Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar'dan yanıt geldi.

Işıklar yaptığı yazılı açıklamada Uysal'ın metrobüs ve KİPTAŞ konutları ile ilgili sözlerini talihsizlik olarak değerlendirdi. Uysal'ın metrobüs hattının Silivri'ye uzatılmayacağı yönündeki açıklamasının Silivri'yi ve İstanbul'un batı yakasını cezalandırır nitelikte olduğunu vurgulayan Işıklar, “Toplu taşımaya yönelik açıklamasında Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri halkını cezalandırdığını üstü kapalı açıklayan sayın Uysal kısa bir süre öncesinde de ‘oy vermeyen yerlere metro yapılmayacak' gibi çok acı veren bir açıklamada bulunmuştu. Sayın Uysal'a söylenebilecek çok söz var elbette. Ancak polemik yaratmanın halkımıza bir yararı olmayacağı görüşündeyim. Metro ve metrobüs Silivri'mize en baştan getirilmiş olsaydı, İstanbul'un yoğun yerleşimi Silivri, Çatalca hattına yayılacak, 3. Köprü bağlantısı, Çanakkale otoyolu ile destek görecek ve İstanbul'un iç karmaşası ortadan kalkacaktı. Beylikdüzü'ne kadar çok yoğun insan trafiğinden söz ediyor kendisi ve Silivrililerin kendisini anlayışla karşılayacağını söylüyor. Bu yoğunluğu eşit biçimde dağıtmanın, alternatif yöntemlerinin olduğunun düşünülmemiş olması çok üzücü” dedi. Uysal'ın toplu taşımanın 2023'de Silivri'ye geleceğini düşündüklerini söylediğini hatırlatarak “Düşünmeyi bıraksınlar. İstanbul 2019'da bu sorunu CHP ile aşacak ve Silivri'ye metrobüs 2020 yılında yolcu taşıyor olacak” diye konuştu.

“SOSYAL KONUTA KARŞI OLDUĞUMUZU SÖYLEYEMEZ”

KİPTAŞ konutları ile ilgili de açıklamalarda bulunan Işıklar, şunları söyledi: “İlçemizde yapılması planlanan KİPTAŞ projesi ile ilgili, Silivri Belediyesi olarak sosyal konuta karşıymışız algısı yürütülmeye çalışılıyor. Sosyal konutun yaratıcıları sosyal demokratlardır. Bizim itirazımız sosyal konuta olabilir mi? İtirazımız; inşaat alanı olarak seçilen arazinin birinci derece tarım alanı olması, tarihi sit alanı içerisinde yer alması ve rüzgar koridorunda yer almasıdır. 30 milyon lira gibi bir bedelle satın alındıktan sonra İBB Meclisi'nden 2,5 kat olan imar durumunun 12 kata çıkarılmasıdır bizim itirazımız. Oysa o arazi yerine bölgemizde hazineye veya belediyeye ait yerler önerebilirdik. Bu yerler bedelsiz alınabilir, dikey inşaat yerine en çok 4 katlı yatay yapılar yapılır, insanlarımız daha yaşanabilir bir çevrede yaşamlarını sürdürebilirlerdi. Üstelik sayın Cumhurbaşkanımızın da sıkça dile getirdiği dikey yapı yerine yatay yapı yerleşimi de gerçekleşmiş olurdu.”

BUNUN NERESİ SOSYAL KONUT?

KİPTAŞ'ın yapacağı 2+1 dairelerin 195 bin liradan satışa sunulduğunu belirten Işıklar “ Aylık ödemeleri 2700 lira ve 20 bin liralık ara ödemeleri mevcut. Şimdi bunların sosyal konut olduğunu nasıl iddia edersiniz? Oysa bizim en başından beri dediğimiz gibi belediye ya da hazineye ait arazilerde ortak planlama yaparak konut fiyatlarını daha aşağıya çekerek, hem ara ödemeye gerek kalmadan hem de çoğunluğun ödeyebileceği aylık ödemeler oluşturarak dar gelirli vatandaşlarımızın da ev sahibi olmasına fırsat oluşturulabilirdi. Sayın Uysal'ın sosyal konut tanımlarını yeniden incelemesini temenni ediyorum” dedi.