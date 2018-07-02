Silivri Cezaevi’nde en çok oy HDP ve AKP’ye çıktı

Seçim sürecinde İYİ Parti ve CHP, iktidar tarafından FETÖ destekçiliğiyle karalanmıştı. Silivri Cezaevi’nden gelen sonuçlar ise bu karalamayı çürüttü. İYİ Parti kurucularından Mehmet Tolga Akalın, bu sonuçlar üzerinden iftiralara isyan etti. Akalın, “Kimler kimlerle birlikteymiş varın siz bulun” dedi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, AKP ve MHP tarafından FETÖ'cü olmakla itham edildi. İYİ Parti Kurucular Kurulu ve Genel İdare Kurulu Mehmet Tolga Akalın, Silivri Cezaevi seçim sonuç tutanakları üzerinden bu iftiraya isyan etti. Cezaevi sandık tutanaklarının Akşener'e atılan FETÖ'cü iftirasını adeta çürüttüğünü söyledi.

İŞTE PARTİLERİN OYLARI

Akalın, “Sayın Meral Akşener'e FETÖ'cü iftirası atan şeref düşkünleri dikkatli incelesin. Kimler, kimler ile berabermiş varın siz bulun. Hakkında FETÖ isnadı olan şüpheliler İYİ Parti'ye oy vermemişler” dedi. Silivri Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesinde, en çok oyu alan parti 4 bin 39 ile HDP oldu. AKP 2 bin 356, CHP 1738, MHP 1442, İYİ Parti 793 tutuklu tarafından tercih edildi. Saadet Partisi'ne de 398 oy çıktı.

Silivri Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesinde CHP'nin adayı Muharrem İnce 4 bin 289, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bin 768, HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş bin 899, Meral Akşener bin 45, Temel Karamollaoğlu 153, Doğu Perinçek ise 11 oy aldı.

AKŞENER NE DEMİŞTİ?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener seçim kampanyasında SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada kendisine atılan FETÖ iftirasına sert tepki göstererek, “Bana FETÖ'cü iması çok önce başladı. İftiranızı ispatlayın. İspatlamıyorsanız şerefsizsiniz dedim. Bana habire FETÖ, FETÖ denildiği için seçmenimiz kendini söyleyemiyor” demişti.