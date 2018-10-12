Silivri’de yoğun yağış sahil yolunu sular altında bıraktı!

Silivri'de etkili olan yağmurun ardından rögarların taşması nedeniyle sular altında kalan sahil yolu havadan görüntülendi. Meteoroloji İstanbul'un batı kesimlerini uyardı.

Silivri’de sabaha karşı şiddetli yağmur etkili oldu. Yağmur nedeniyle rögarlar taştı. Sahil yolunda kafelerin bulunduğu cadde sular altında kaldı. Sular altında kalan sahil yolu havadan görüntülendi.

İSTANBUL'UN BATISINA DİKKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Düzce, Bolu, Ordu, Eskişehir, Erzurum, Kars, Iğdır, Ağrı, Tunceli, Adıyaman, Kilis ve Gaziantep çevreleri ile Samsun'un doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile İstanbul'un batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Sıcaklıkların güneybatı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı, güneydoğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.